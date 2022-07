Müll sammeln und die Insel sauber halten - das hat sich auch "Goodbye Deutschland"-TV-Auswanderin Michaela Wienhusen auf die Fahne geschrieben. Am Samstag (9.7.) startet die Düsseldorferin eine große Müllsammelaktion in Cala Millor im Osten von Mallorca.

"Hintergrund ist, dass meine Kinder letztens in der Natur gesehen haben, wie dreckig es teilweise ist, und sich einen Kopf gemacht und mit Freunden darüber unterhalten haben", berichtet Wienhusen in Sprachnachrichten an die MZ. Gemeinsam mit einer Freundin, die Ähnliches erlebt hat, sei die Idee entstanden, Sammelaktionen ins Leben zu rufen. "Wir wollen das jetzt öfter machen", so die Wirtin, die aus dem Vox-Format vielen deutschen Fernsehzuschauern bekannt ist.

Auch mit einem Video in den sozialen Netzwerken wirbt die Düsseldorferin für die Aktion. "Du hast auch genug von all dem Müll in unserer wunderschönen Natur?! Jetzt heißt es: Nicht nur reden, sondern machen!", so der Aufruf.

Wienhusen war im Mai 2021 zusammen mit ihrem Mann Frank und ihren beiden jüngsten Kindern aus dem Rheinland nach Mallorca gezogen. Dort betreiben die beiden die Bar95 by Michi im Carrer Binicanella in Cala Millor - jener Straße, auf der auch mehrere andere Auswander, die von den Kamerateams von "Goodbye Deutschland" begleitet werden, ihre Lokale haben, darunter die Ex-Freundin von Jens Büchner, Jennifer Matthias mit ihrer Boutique Jenny Delüx.

Treffpunkt für die Müllsammler ist am Samstag (9.7.) um 9 Uhr an der Bar95.