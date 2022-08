"Alles neu und anders auf Mallorca!" heißt die neue Folge des Auswandererformats "Goodbye Deutschland", die am Montag (15.8.) um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt wird. Im Anschluss zeigt der Sender um 23.15 Uhr eine Wiederholungs-Folge, in der die Insel ebenfalls Thema ist: "Von Mallorca nach Miami". Das schreit für Fans der Sendung nach einer langen Fernsehnacht. Wer auf Mallorca in Gesellschaft zusehen möchte: Ab 19 Uhr gibt es im "Iron Diner" Public Viewing (eine Reservierung ist erforderlich).

Konflikte sind vorprogrammiert

Bei der neuen Episode zur Prime Time kämpfen drei Gastro-Paare auf Mallorca um ihre Zukunft. Zunächst wären da Peggy Jerofke & Steff Jerkel. Eigentlich leben die beiden den Traum der meisten Auswanderer: Sie haben ein tolles Haus, mit dem "Tiki Beach" ein Restaurant in bester Lage in Cala Ratjada und die Familie ist glücklich.

Trotzdem möchte Steff, im Gegensatz zu Peggy, Haus und Laden am liebsten aufgeben und noch einmal einen Neustart wagen. Auch seinen Kumpel “Ralle” bringt er ins Spiel. Der könnte sich um das “Martiki” kümmern, so Steffs Vorschlag. Doch so ganz begeistert ist Peggy von diesem Plan nicht. Auch der Bauplatz, den Steff für die Familie ausgesucht hat, sagt ihr so gar nicht zu. Sie will viel lieber weiter in der 3-Millionen-Villa leben. Wie kann es bei diesen so unterschiedlichen Vorstellungen weitergehen?

Bei dem Bodybuilder-Paar Andreas und Caro Robens geht es voran: Die beiden suchen per Aufruf neue Franchise-Partner für ihr Lokal "Iron Diner" in Arenal. Aus allen Bewerbern haben sich die Auswanderer für zwei Paare entschieden, die sie zum Vorstellungsgespräch nach Mallorca eingeladen haben. Die Anwärter sollen dabei auch probekochen. Und das könnte hitzig werden, da Andreas bei der genauen Zubereitung seiner Burger bekanntlich keinen Spaß versteht, denn – wie treue Zuschauer wissen – “Ein Burger muss gebaut werden”.

Comeback bekannter Gesichter der Sendung

In Aschendorf bei Osnabrück laufen derweil die Vorbereitungen für ein großes Mallorca-Comeback von zwei bekannten "Goodbye Deutschland"-Gesichtern: Vor zwei Jahren hatte die Corona-Pandemie Sven Florijan und Ehemann Sebi eiskalt erwischt. Jetzt wollen die beiden auf ihre Lieblingsinsel zurückkehren und ein Restaurant in Cala Ratjada eröffnen – das “Bon Sol”. Doch auch hier gibt es am eigentlichen Eröffnungstag Probleme. Ob der Auswanderungsversuch Nummer zwei gelingt?

Bei der Anschluss-Folge zieht es die Protagonisten, die schon auf Mallorca leben, in die Ferne: Patrick Hee lebt mit seiner Frau Silvia und den beiden Söhnen auf der Insel, doch diese wird ihm zu eng. Der Plan lautet: Nach Miami ziehen und dort ein Handtaschen-Label gründen. Aber das ambitionierte Vorhaben gestaltet sich schwierig. Und dann geht den Auswanderern das Geld aus. /bro/sw