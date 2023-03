Wer gerne im Stadl von Auswanderin Marion Pfaff ("Krümel") in Peguera feiert, sollte sich folgende Daten schon einmal vormerken: Am 24. März wird die Auswanderin ihr bekanntes Lokal leise wiedereröffnen, am Tag danach steht erstmals wieder eine Künstlerin auf der Bühne: sie selbst. Ab dem 1. April rockt täglich einer der größtenteils aus den Vorjahren bekannten Künstler das Lokal – darunter etwa Olaf Henning, Biggi Bardot, Alex Engel oder auch Menderes. Neu in der Stadl-Künstler-Familie ist in der Saison 2023 der ehemalige DSDS- und Dschungelcamp-Gewinner Prince Damien. Wer die Auswanderin kennt, weiß, dass das wohl noch nicht alles war.

Peter Klein statt Michael Wendler

Für ihr großes Opening, das in diesem Jahr am 30. April stattfindet, überlegt sich die 50-jährige Sängerin jedes Jahr etwas ganz Besonderes: "Eigentlich wollten wir schon vor Monaten Michael Wendler als großen Act dafür buchen, doch die Gage war ein wahrer Wucher", erzählt Pfaff der MZ.

Bereits für die Saison 2020 hatten sie und ihr Partner Daniel, der sich um die Künstler-Buchungen kümmert, Michael Wendler unter Vertrag genommen. Der Schlagersänger lebt aktuell mit seiner schwangeren Frau Laura Müller in den Vereinigten Staaten. "Damals lag die Gage für ihn bei 7.000 Euro", erinnert sich Marion Pfaff. Noch bevor die Saison beginnen konnte, crashte im Frühjahr 2020 die Pandemie dazwischen. Der Auftritt von Wendler platzte.

30.000 Euro statt 7.000 Euro

Also wollte Pfaff angesichts der diesjährigen Saison einen neuen Versuch starten. Schon vor Monaten versuchte sie es wieder, kontaktierte Wendler. "Mittlerweile lag die Gage aber bei 20.000 Euro. Zusätzlich wollte er einen Flug in der Business-Class, einen Shuttle-Service sowie ein Fünf-Sterne-Hotel bezahlt bekommen." Die gesamten Kosten hätten sich locker auf 30.000 Euro belaufen. "Das war uns zu viel Geld", betont die gelernte Sozialversicherungsfachangestellte.

Fast zeitgleich begann das Ehe-Drama um Iris und Peter Klein, der die Mallorca-Residentin mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen haben soll. Nach der Trennung gab Peter bekannt, als Kneipensänger durchstarten zu wollen. "Er war der, der den meisten Erfolg aus dem diesjährigen Dschungelcamp gezogen hat, obwohl er gar nicht daran teilgenommen hat", scherzt Pfaff gegenüber der MZ. Auch ihr sei schnell in den Sinn gekommen, dass sie den Mallorca-Promi in ihrem Stadl auftreten lassen könnte. "Da er auf Mallorca lebt, ist es naheliegend, dass wir ihn gerne als Künstler ausprobieren möchten."

Mit Peter Klein am Verhandeln

"Wir hoffen, dass es bald klappt", so die Nachtlokal-Betreiberin. Man sei noch in Verhandlungen. Da Peter Klein aktuell sehr gefragt sei, sei auch die von ihm angesetzte Gage recht hoch. "Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wir hoffen, dass wir ihn ein- oder zweimal buchen können, um zu schauen, ob er als Sänger wirklich auch das hält, was er verspricht."

Klein ist die bessere Wahl

Dass es mit Michael Wendler letztlich nichts geworden ist, bedauert die Party-Sängerin und Mutter eines Sohnes nicht. "Ich gehe stark davon aus, dass wir auch die Art von Shitstorm bekommen hätten, die RTL2 bekommen hat, nachdem bekannt geworden war, dass der Sender eine Soap über Michael Wendler und seine schwangere Freundin drehen wollte." Dagegen hatten neben vielen Zuschauern zuletzt auch zahlreiche Promis protestiert.

Der Grund: Während der Corona-Pandemie hatte der Schlagersänger zunächst mit fragwürdigen Verschwörungstheorien die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 2021 verglich er Deutschland aufgrund neuer Corona-Bestimmungen zudem mit einem "KZ". Zuletzt wollten seine schwangere Freundin und er die Schwangerschaft auf der Erotik-Plattform OnlyFans vermarkten und heimsten dafür erneut harsche Kritik ein. RTL2 entschied sich aufgrund des Gegenwindes dazu, die Dokusoap doch nicht zu produzieren. Gut für Peter Klein und seine Karriere auf Mallorca.

Er könnte, zumindest was die Künstler-Familie des Stadls betrifft, als Gewinner der ganzen Geschichte hervorgehen. "Er ist aktuell die besser Wahl gegenüber Michael Wendler", so Marion Pfaff.

Stadl aufgehübscht

In die neue Saison startet ihr Lokal mit einem "Facelift", erzählt sie der MZ. Ein Großteil des zuletzt eingenommenen Geldes hätten die Auswanderer in die Renovierung ihres Stadls gesteckt. "Wenn es regnet oder abends kühler wird, können wir das Dach künftig automatisch öffnen und auch die Seitenfenster automatisch hochfahren. Das war eine teure Investition, aber für unsere Gäste wollen wir nur das Beste", so Marion Pfaff. Zudem gebe es eine neue Holzterrasse, die zum Sitzen einlädt. Nach einer Großbaustelle während der vergangenen Wochen sollen die Umbauarbeiten bald abgeschlossen sein.

Neu zusammen gestelltes Team

Ein ganz anderes Thema bereitet der Auswanderin aktuell noch Bauchschmerzen: "Wir haben ein komplett neues Team", erzählt Pfaff der MZ. Der Großteil ihrer neuen Mitarbeiter stamme aus Deutschland. Die letzten Jahre hatten auch die Pfaffs Schwierigkeiten, genügend Mitarbeiter zu finden. "Wir konnten ihnen keinen Wohnraum zur Verfügung stellen, weil alles weggemietet war." Also hat das Paar für die kommenden Jahre eine knapp 100 Quadratmeter große Wohnung in Santa Ponça angemietet, mit großem Balkon und Meerblick. "Dort fühlen sich die Mitarbeiter hoffentlich wohl", hofft Pfaff. Daneben gibt es eine weitere Wohnung für Mitarbeiter in Peguera.

Halten die Mitarbeiter dem Stress stand?

Mitarbeiter zu finden, sei nun kein Problem mehr. Die Frage ist aber, ob sie dem Stress während der Hochsaison standhalten. "Viele denken, Mallorca ist mit viel Urlaub verbunden. Dabei ist die Saison bei uns hart. Die Arbeit eines jeden einzelnen muss wie ein Zahnrad ineinander übergehen." Viele der früheren Mitarbeiter hätten bis zum Saisonende im Après-Ski-Bereich in Sölden gearbeitet. "Das ist vom Stressfaktor ziemlich ähnlich wie bei uns in der Hochsaison", so Pfaff.

Damit bis zum großen Opening am 30. April jeder weiß, was er zu tun hat, fangen die Mitarbeiter nach dem Soft Opening Ende März schon an, sich einzuarbeiten. Der Stadl habe danach täglich von 16 bis 4 Uhr morgens geöffnet.

Das ist Krümels Stadl in Peguera

Marion Pfaff alias Krümel betreibt das Partylokal seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen zwölfjährigen Sohn. Zur großen Eröffnung kommen in diesem Jahr unter anderem Kamera-Teams von ProSieben und RTL.