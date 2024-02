Das gab's noch nie: Normalerweise startet die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Jenny "Delüx" jedes Jahr zu Ostern in die neue Saison auf Mallorca. Dieses Jahr liegt Ostern zwar sowieso schon recht früh, nämlich im März und April. Die TV-Auswanderin eröffnet ihre Boutiquen zum allerersten Mal aber deutlich früher: Seit Donnerstag (1.2.) sind neben dem schon geöffneten Restaurant "Happy Schnitzel" auch ihre Geschäfte in Artá und Cala Millor wieder geöffnet.

"Das Wetter ist Bombe und auch viele Hotels machen schon früher auf. Allgemein gibt es an beiden Orten schon Bewegung, selbst in Artà, weil dienstags Markttag ist. Daher dachten auch wir uns 'Bevor wir zu Hause auf dem Sofa sitzen, öffnen wir die Geschäfte früher'", so Jenny "Delüx" am Donnerstag (1.2.) zur MZ. Auch die Tatsache, dass es in diesem Jahr nicht so viel vorzubereiten gab wie noch im vergangenen, habe mit in die Entscheidung hineingespielt. "Ich hatte letztes Jahr ein neues Kassensystem. Die Umstellung war sehr aufwändig", so Thiesen.

Nur vormittags geöffnet

Während ihre Boutique und auch das Schuhgeschäft Leguano von Mann Achim Thiesen in Cala Millor montags, mittwochs und freitags geöffnet sind, empfangen die Auswanderer in ihrem Geschäft in Artà dienstags und donnerstags (alle Tage jeweils vormittags von 10.30 bis 14 Uhr) Kunden.

Kleinere Arbeiten

Beim Telefonat mit der Auswanderin am Donnerstag (1.2.) treffen wir die Mutter eines Sohnes in ihrem Geschäft in Artà an. Im Hintergrund hört man Baulärm. "Viele Läden werden derzeit noch umgebaut, machen im März wieder auf", so Jenny Thiesen. Auch sie selbst und ihr Mann Achim würden am ersten Öffnungstag noch in ihrer Boutique in Artà herumwerkeln. Sie hätten etwa Schallschutzplatten angebracht, um die Akustik zu verbessern.

Freude über netten Empfang

Zudem freute sich die Auswanderin, von ihren Nachbarn so freundlich empfangen worden zu sein. "Das Restaurant nebenan, Bar Total, hat uns erst einmal einen Willkommens-Kaffee ausgegeben. Auch im Immobilienbüro gegenüber wurden wir nett begrüßt", so Thiesen.

Die Boutique in Artà schmeißen die beiden Auswanderer alleine. Für ihre Geschäfte in Cala Millor hat Thiesen zwei neue Angestellte ins Boot geholt. "Monika und Petra waren schon zwei Tage im Laden, um die Ware kennenzulernen, ihren ersten offiziellen Arbeitstag haben sie aber erst im März", erzählte die TV-Auswanderin.

Mehr Kindersachen

Auch eine andere Neuerung wird es in dem Geschäft in Cala Millor geben: "Ich werde mehr Kindersachen anbieten. Bisher hatte ich nur eine Seite mit Babysachen und die Zaubershirts. Bald wird es auch im gegenüberliegende Regal Kindersachen geben", kündigte Thiesen an.

Großes Opening

Eins offizielle, große Opening-Feier wird es auch in diesem Jahr geben, und zwar am 30. März für alle drei Geschäfte der Thiesens in Cala Millor ("Happy Schnitzel", "Jenny Delüx", Leguano). Es werde Stehtische geben, an denen die Gäste eine Kleinigkeit essen können, sowie Live-Musik von Dave Robe. Neu sei in diesem Jahr eine Komikerin, die sich Tante Gertrud nennt. "Ihr Auftreten mir gegenüber war schon super. Sie ist locker, flockig und macht bestimmt einen guten Job. Sie wird vor der Modenschau einen Auftritt haben und ich werde sie auch in die Modenschau mit einbinden", so Thiesen.

Seit 2010 auf Mallorca

Jenny Matthias, wie sie damals noch hieß, war mit gerade einmal 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung. Seit August 2022 sind Jennifer und Achim Thiesen verheiratet.