Nach einem ersten Umbau ihres Lokales "Happy Schnitzel" im November 2023 nutzt "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" die eher schwächeren Wintermonate erneut, um ihr Lokal in der zweiten Februarwoche weiter aufzuhübschen. Daher bleibt es vom 12. bis 18. Februar geschlossen. Das hat die Auswanderin dieser Tage auch auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben.

"Wir streichen und ändern ein paar Kleinigkeiten, etwa am Licht. Auch der Kasten draußen, in dem die Blumen sind, soll noch aufgehübscht werden", sagte die Mutter eines Sohnes zur MZ, die zuletzt auch darauf gewartet hatte, wann der Maler für die Streicharbeiten Zeit hat.

Neu: Live-Musik

Und dann gibt es noch eine Neuheit: Am Donnerstag (25.1.) wird es im "Happy Schnitzel" erstmals Live-Musik geben. Der Unterhaltungskünstler Jean-Claude trete im Winter fortan nun immer donnerstags von 18 bis 21 Uhr in dem Lokal in Cala Millor auf. "Er baut gerade alles auf", sagte Jennifer Thiesen der MZ am Donnerstag (25.1.) am Telefon. "Seine Musik ist sehr angenehm für die Altersklasse, die derzeit ins Lokal kommt. Er spielt Schlager aber auch spanische Songs, aber eben alles gediegen. Er macht das toll", schwärmt Thiesen.

Bitte reservieren!

Wer donnerstags dabei sein will, wird gebeten, zu reservieren, am besten unter Tel.: 0034-623-01 54 95.

Probeauftritt

Am vergangenen Mittwoch (17.1.) sei der Musiker bereits "zur Probe" in dem Lokal aufgetreten. "Da ist immer Stammtisch und wir haben es mal getestet", so Thiesen. Die Musik sei bei den Gästen gut angekommen. "Man kann sich noch gut unterhalten und hört auch draußen noch etwas", so die Auswanderin.

Ob die TV-Auswanderin neben Jean-Claude auch andere Musiker auftreten lassen wird, stehe noch nicht fest. "Im Februar kommt jetzt erst einmal sicher nur er."

Erst Mitte Oktober 2023 eröffnet

Achim und Jenny Thiesen hatten das "Happy Schnitzel" am 14. Oktober unter großem Andrang eröffnet. Und mit dabei beim ganzen Trubel war natürlich ein Kamerateam von "Goodbye Deutschland". Die Speisekarte haben die Thiesens weitgehend von der Vorbesitzerin und ihrer "Casa Ma Be" übernommen. Es gibt unter anderem Schnitzelbrötchen, Currywurst mit Brötchen, Pommes und Chili con Carne mit Brötchen.

Zuvor hatte sich das Ehepaar eher durch Klamotten- und Schuhläden auf der Insel einen Namen gemacht. Auch wenn weder Jenny noch Achim Thiesen selbst im "Happy Schnitzel" arbeiten, haben sie ihr neues Projekt von ihren beiden Geschäften im Carrer Binicanella in Cala Millor aus wohl gut im Blick. Seit ihrer Auswanderung 2010 betreibt Jennifer Thiesen an der Ostküste quasi nebenan ihre Boutique "Jenny Delüx". Direkt neben ihrem Lokal wiederum liegt das Schuhgeschäft Leguano von Achim Thiesen. Im Juni machten beide zudem ein weiteres Lokal in Artà auf.

Seit 2010 auf Mallorca

Jenny Matthias, wie sie damals noch hieß, war mit gerade einmal 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung. Seit August 2022 sind Jennifer und Achim Thiesen verheiratet.