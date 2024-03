Ab Sonntagabend (10.3.) um 19.05 Uhr läuft auf RTL die 15. Staffel des Formats "Schwiegertochter gesucht" mit Mallorca-Protagonisten an. Vergangenes Jahr zeigte der Sender am 19. März die Vorstellungssendung der Kandidaten im Fernsehen. Darin war, wie die MZ berichtete, auch Mallorca-DJ Chris Caramello zu sehen. Ab Sonntag sind nun acht neue Folgen des Formats zu sehen. Die erste ist schon auf RTL+ abrufbar. In den Folgen vier bis sieben kommt Mallorca vor.

Die Sendetermine für die Insel-Folgen sind:

31.3., 19.05 Uhr

7.4., 19.05 Uhr

14.4., 19.05 Uhr

Voraussichtlich 21.4., 19.05 Uhr

Darum geht's in dem Format

In der aktuellen Staffel der Kuppelshow suchen Mütter gemeinsam mit ihren Söhnen nach einer Schwiegertochter. "Mit DSDS-Sternchen Claudia und Mama Maria begibt sich auch ein Mutter-Tochter-Gespann auf die Suche nach dem großen Glück", heißt es in der Programmbeschreibung. Neben Mallorca wurde auch im Alpenvorland und im hohen Norden gedreht. An allen Orten suchen einsame Herzen ihr großes Glück. Dabei lassen es sich, wie gewohnt, auch deren motivierten Mütter nicht nehmen, ein Wörtchen mitzureden und es heißt wieder: "Wenn Mama das Ruder in die Hand nimmt, wird Liebe zur Chefsache." Die ledigen Liebesanwärter bekommen in der neuen Staffel das erste Mal Unterstützung von Moderatorin Angela Finger-Erben. Sie erlebt laut der Ankündigung in der Jubiläumsstaffel etwas, das es in 15 Staffeln des Formats noch nicht gegeben habe.

"Schwiegertochter gesucht" wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH produziert. In der App RTL+ sind die neuen Episoden jeweils sieben Tage vor der TV-Premiere verfügbar.

Das ist der Mallorca-Kandidat

In der ersten Mallorca-Folge, die am 31. März läuft, dürfen sich die Zuschauer auf DJ Chris Caramello freuen. Sein Steckbrief lautet:

Alter: 36

Region: Mallorca, Spanien

Sternzeichen: Skorpion

Single seit: 2020

Beruf: DJ, Entertainer, Moderator

Hobbys: E-Scooter fahren, Radfahren, Strandbesuche, Fotografie, Kochen

Christian in drei Worten: aufgeschlossen, humorvoll, romantisch

Christians Traumfrau: "Eine Frau, die in Deutschland alles stehen und liegen lässt, um zu mir nach Mallorca zu ziehen, das wäre genau die Richtige für mich. Sie muss auf jeden Fall meinen Beruf akzeptieren und sollte nicht zu eifersüchtig sein."

Christians größter Wunsch: "Ich stelle mir meine Zukunft gemeinsam mit meiner Traumfrau auf meiner Trauminsel vor – dann bin ich angekommen und glücklich."

Mama Gabys größter Wunsch: "Das Glück von Christian steht für mich an erster Stelle. Wenn er glücklich ist, dann bin ich es auch. Deshalb ist es mir wichtig, dass er nach drei gescheiterten Ehen nun endlich eine Partnerin findet, mit der er alt werden kann."

Mama Gaby über ihren Sohn: "Christian ist ein Mensch, der immer für alle da ist. Man kann sich 1.000 Prozent auf ihn verlassen. Beruflich ist er Entertainer, aber privat hat er auch eine sehr romantische Ader."

Darum geht's in der ersten Mallorca-Folgen

Während Fleischer Sascha im Sauerland auf Knutschkurs geht, tastet sich der Straßenbaumeister Stephan Stück für Stück vor und geht auf Tuchfühlung. Dann ist da noch DSDS-Sternchen Claudia, die im hohen Norden ins Schwitzen gerät, während Mama Maria das fehlende Puzzlestück zu ihrem großen Glück sucht. Und dann ist da eben der passionierte DJ Chris Caramello, der auf Mallorca nicht mehr allein in seinem Sonnenstühlchen sitzen will. Mit der Hilfe von Angela Finger-Erben stürzt er sich in sein Liebesabenteuer, heißt es in der Programmbeschreibung.

Der Musiker aus dem Siegerland sprang im Oktober 2021 erstmals für einen Kollegen im Bierkönig ein, wie er der MZ berichtete. "Ich sollte drei Tage lang arbeiten und wollte danach noch zwei Tage Urlaub auf Mallorca machen." Er machte seinen Job so gut, dass der Tanztempel ihn immer wieder engagierte. Er zog auf die Insel und will hier bleiben. "Mallorca hat mein ganzes Leben verändert. Hier hinzuziehen war das Beste, was mir jemals hätte passieren können." Wie er der MZ schon 2023 erzählte, war DJ Chris Caramello mehrmals verheiratet. Woran die Ehen gescheitert sind, wollte er der MZ nicht verraten. "Man kann am Ballermann schnell Frauen kennenlernen, aber häufig sind die Damen eher an Party und Spaß interessiert. Jemanden mit ernsten Absichten zu finden, ist schon fast ein Sechser im Lotto. Der Deutsche versuchte auch sein Glück auf Tinder und Co.. "Ich habe meine Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht, aber Online-Dating ist nicht so mein Ding. Ich möchte Menschen lieber persönlich kennenlernen. Das ist viel spannender", sagte er damals.

Laut einem aktuellen Instagram-Post hat DJ Chris Caramello sein Glück mittlerweile jedenfalls gefunden. Wo, wollte er der MZ am Mittwoch (6.3.) nicht verraten.