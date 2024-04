Nach den ersten acht Folgen des Reality-Formats "The 50" sind noch 18 Kandidaten übrig, darunter auch TV-Mallorca-Auswanderin Danni Büchner. Sie kämpfen in Geschicklichkeits- und Glücksspielen weiter um den Jackpot. Zu Beginn von Folge 9 geht es darum, dass sich die Teilnehmer nach der Anzeige einer Uhrzeit auf den Zeigern einer sich auf dem Boden befindenden überdimensionalen Uhr mit römischen Ziffern einfinden. "Das Spiel verstehe ich nicht, ehrlich gesagt", kündigt Büchner an. Sie werde einfach den anderen hinterherrennen und so tun, als verstehe sie das Spiel. Ob diese Strategie aufgeht? Wer zuerst auf dem Stundenzeiger steht, ist Gewinner und darf einen anderen Kandidaten hinauswählen. Wer zuerst auf dem Minutenzeiger steht, darf nicht hinausgewählt werden.

Folge 9

Tommy Pedroni wählt im Lauf des Spiels Danni Büchner als Verliererin. "Er wird wohl seine Gründe haben, aber who the f*** is Tommy? ", sagt sie dazu nur. Jenny Elvers wählt Chris Broy als Verlierer, weil sie denkt, dass die Jungsgruppe ihn später wieder zurückholt. Danni Büchner freue sich sehr, dass zwei ihrer Mitkandidatinnen zwei starke Jungs als Verlierer gewählt haben. "Jetzt wird's erst mal richtig interessant. Jetzt steigt die Stimmung", freut sie sich. Am Ende des Spiels gibt es sechs Verlierer. Die Gewinner müssen sich entscheiden, welche fünf von ihnen gehen müssen beziehungsweise welche Person sie als einzige "safen". Dabei ergibt es Sinn, dass sie einen schwachen Kandidaten wählen, der sich im Zweifelsfall bei den nächsten Spielen selbst ins Aus schießt.

Kurz vor dem Ende bleiben nur noch Danni Büchner und Max Bormann. Einer von beiden soll Sekunden später rausfliegen, doch jeder hat genau fünf Stimmen von den Gewinnern bekommen. Es kommt zur Stichwahl. "Wieso können nicht einfach beide weiter?", fragt Jenny Elvers in die Runde. Die Gruppe reagiert genervt. Büchner und Bormann müssen den Raum verlassen, damit die anderen in Ruhe wählen können. "Und trotzdem muss ich sagen, du warst hier immer der Coolste. Ich freu' mich schon über ein Unentschieden gegen dich", sagt Büchner zu Bormann.

"Warum soll ich dir meine Hand geben?"

Als beide wieder vor der Gruppe stehen, flüstert Bormann: "Gib mir deine Hand." "Bist du verrückt, warum soll ich dir meine Hand geben?", entgegnet die Fünffachmutter ihm nur.

Mit sieben von zwölf Stimmen gewinnt Danni Büchner. Sie darf bleiben. "Dass ich gegen ihn hier noch bleiben darf, hätte ich nicht erwartet", sagt sie. Er habe schließlich immer verbissen gespielt und zudem das halbe Haus hinter sich gehabt.

Später gibt Danni Büchner zu, dass sie enttäuscht ist, dass Jenny Elvers in der ersten Runde nicht für sie gestimmt hatte. Überhaupt herrscht immer noch Krisenstimmung wegen Elvers, die sich zuletzt eher auf die Seite der Männer geschlagen hatte.

"Es ist ein Spiel, aber wenn du etwas sagst, dann steh dazu", findet Büchner. Jenny Elvers hatte eigentlich den Mädels ihr Wort gegeben, dass sie zu ihnen halte, sich letztlich aber auf die Männerseite geschlagen. Büchner macht das Thema so wütend, dass sie künftig nicht mehr mit Elvers in einem Zimmer schlafen will. "Ich nehme gleich meine Bettwäsche und suche mir hier irgendwas", sagt sie. Dann dürfen die Kandidaten eine Poolparty feiern. Alle haben einen Hass auf Elvers. Danni tut sie etwas leid, aber immerhin die Männer reden ja noch mit Elvers.

Folge 10

Die nächste Folge namens "Badetag im Haifischbecken" beginnt. Die Frauen versuchen, die Männer abzufüllen, damit sie bei den anstehenden Spielen schwächeln. Sie stoßen mit ihnen an. Während die Männer in ihren Bechern Alkohol haben, haben sich die Frauen Getränke ohne Alkohol eingefüllt. Die Taktik fliegt auf. "Ich schlage euch auch mit Alkohol", sagt Serkan Yavuz.

Ein Jokerspiel steht an. "Da bist du ja der King im Ring, wenn du das hast. Natürlich hab ich Bock darauf", sagt Büchner. Bei dem Spiel sitzen die Teilnehmer vor einem Kerzenständer und müssen verhindern, dass der Wind die Kerzen ausbläst.

"Ich konnte noch nicht mal bis drei zählen, da waren die Kerzen aus", so Büchner, die mit diesem Schicksal nicht die einzige ist. Cosimo Citiolo holt sich den Joker. Damit kann er einen Kandidaten, der eigentlich als Verlierer gewählt wird, wieder zurück in die Show holen.

Auch ein Gruppenspiel können die Teilnehmer erfolgreich meistern. Jenny Elvers erspielt in einem Spiel 15.000 Euro für den Jackpot und ergattert sich damit gewissermaßen auch wieder die Sympathie der anderen Teilnehmer. "Scheiß auf den Streit. Ich gönne ihr den Triumph", sagt Danni Büchner.

Auch das Techtelmechtel zwischen Elvers und Kandidat Yasin Mohamed ist weiter Thema.

Folge 11

Zu Beginn von Folge 11 steht ein Puzzle-Spiel an. Danni Büchner tut sich schwer. Sie landet im Verlierer-Team und steht damit erneut auf der Seite der Kandidaten, die aus dem Format fliegen können.

Dieses Mal wird Danni Büchner als erste hinausgewählt. "Es war schon anstrengend. Ich freue mich echt auf zu Hause", sagt sie unter Tränen. Cosimo Citiolo setzt seinen Joker noch nicht ein. Nun sind noch neun Kandidaten übrig.

Wir kürzen die Berichterstattung über das Format an dieser Stelle ab, da nun kein Mallorca-Promi mehr dabei ist. Unter anderem Tommy Pedroni muss im Einzelspiel antreten. Er erspielt sich einige Tausend für den Jackpot.

Folge 12

Die Kandidaten müssen bei einem Spiel einen Zylinder über eine Bahn rollen. Das sind die Gewinner:

Sie müssen einen besonders starken Kandidaten aus dem Verlierer-Team hinauswählen. Kandidat Cosimo rettet Kandidatin Paulina Ljubas mit seinem Joker.

Final-Folgen

Die beiden Final-Folgen stehen an. Wer an dieser Stelle keinen Spoiler mitbekommen will, sollte nicht weiterlesen. In mehreren Spielen wird unter den Kandidaten weiter ausgesiebt. Von 50 Teilnehmern sind nun noch vier Männer übrig:

Es folgen weitere Spiele. Am Ende setzt sich unter den Finalisten Paco Herb durch. Herb hatte sich bei einem vorherigen Spiel verletzt und das Format dennoch gewonnen und so 50.000 Euro für einen Zuschauer erspielt.

So konnten sich Follower für den Jackpot "bewerben"

Alles über das neue Format

Neben Danni Büchner, die durch "Goodbye Deutschland" berühmt wurde, dürften Zuschauer die anderen Kandidaten aus Formaten wie das „Dschungelcamp“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“, „Der Bachelor“, „DSDS“ oder „Germany’s Next Topmodel“ kennen. Bei der Reality-Show treten Trash-Stars in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Das Format ist an dem südkoreanischen Spielprinzip der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ inspiriert. Der Jackpot war zunächst mit 50.000 Euro gefüllt. Keiner der Teilnehmer darf allerdings die volle Summe mit nach Hause nehmen. Am Ende freut sich stattdessen ein glücklicher Fan der Kandidaten über das Preisgeld.

Gedreht wurde das Format in Frankreich, im Schloss „Château de Bertichères“ in der Gemeinde Chaumont-en-Vexin nordwestlich von Paris. Es ist eine Adaption der französischen Show "Les Cinquante". Die beiden Final-Folgen und somit die gesamte Staffel können Zuschauer seit dem 1. April 2024 bei Prime Video sehen.