Nach dem Eklat in Folge 1 mit Eric Sindermann und Unstimmigkeiten mit Teilnehmerin Kate Merlan wegen der Zimmeraufteilung, distanziert sich Auswanderin Danni Büchner in den Folgen 5 bis 8 der Reality-Show "The 50" von einer weiteren Teilnehmerin, mit der sie zunächst sehr vertraut schien.

Zu Beginn steht sie mit Jenny Elvers beim Rauchen. „Wir hatten doch einen Plan – dass wir die Gruppe zerstören. Dabei zerstören die sich doch grade selbst“, sagt Büchner zu ihr. Zur Erinnerung: Elvers hat ein Techtelmechtel mit Yasin Mohamed. Reality-Star Paulina Ljubas, die mit ihm und anderen Kandidaten zusammensitzt, zweifelt an seinen Gefühlen für Elvers. Ist sie nur eifersüchtig? Schließlich war auch sie mal, wenn auch nur wenige Monate, mit Yasin Mohammed zusammen.

"Gott sei Dank sind meine Töchter gut erzogen", sagt Danni Büchner zu Jenny Elvers, während sie, hört wie Ljubas sich in die Situation hineinsteigert. Büchner und Elvers sehen sich aus der Ferne den Streit in der in einer Sitzecke hockenden Gruppe an.

Auch Danni Büchner wundert sich darüber, dass die 51 Jahre alte Elvers etwas mit einem Mann hat, der vom Alter her ihr Sohn sein könnte. Mohamed ist 32 Jahre alt.

"Aber gut, es ist halt so mal. Dann kommt man halt in den zweiten Frühling, oder keine Ahnung, dritten, vierten...", so Büchner nur.„Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch“, entgegnet ihr Jenny Elvers und lacht. "Komm ich da auch noch hin?“, fragt Danni Büchner sie. "Ich kann das nicht verstehen. Ich bin ja auch älter, aber... das geht doch nicht. Ich krieg' Milcheinschuss, wenn ich diese jungen Typen sehe", sagt die Fünffachmutter im Einzelinterview. Sie brauche jemanden, der ihr überlegen ist, nicht unterlegen.

Für die Kandidaten steht ein Spiel an, Reise nach Jerusalem. „Das fand ich schon als Kind Scheiße", kommentiert Danni Büchner nur. Es gibt einen besonderen Joker zu gewinnen, den der Kandidat, der ihn sich erspielt, noch vor dem Finale einsetzen muss. Die ersten beiden Runden ergattert Danni Büchner einen Platz, in der dritten fliegt sie raus.

Einige Teilnehmer regen sich über das unfaire Verhalten von Kandidat Ehrenmannrius auf, der vor lauter Gerenne zusammenbricht. Daraus macht er eine Show und Drama. "Es war viel zu viel Sport für mich", sagt er später. "Marius ist der Inbegriff von Show", hält Kandidat Serkan Yavuz fest und bittet ihn, das Spiel zu verlassen. Cecilia Asoro gewinnt. Ehrenmannrius ist der Klassenclown des Formats. Er verschläft ein Spiel, was der Gruppe schadet. Dabei müssen sie aus Gegenständen eine Kette von einem Punkt zum anderen bilden. Geschafft. Doch wo ist Kandidat Ehrenmannrius? Er hat das Spiel verschlafen.

„Ich glaube, der kann nix dafür. Das ist ein großes Kind. Bitte schaut auf seinen Ausweis, ob da 24 drauf steht“, bittet Danni Büchner das Produktionsteam.

Ex-Freundin nicht erkannt

Ein weiteres Spiel steht an. Ein Kandidat mit Augenbinde muss durch Fühlen und Riechen andere erkennen, die sich auf einem Feld "verstecken" können. Fast alle liegen richtig. Doch Tobias Wegener erkennt ausgerechnet seine Ex-Freundin Janine Pink nicht. Danni Büchner macht sich darüber lustig. "Der muss doch seine Ex erkennen."

"Am Arsch musst du es doch erkennen", sagt auch eine andere Kandidatin. "Gut, es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da waren ja bestimmt noch ein paar andere Weiber dazwischen. Da bin ich in Vergessenheit geraten. Aber gut für mich", sagt Pink nur.

Unter anderem Büchner-Freund Matthias Mangiapane steht auf der Abschussliste. "Mehr als mich halbtot stellen, kann ich nicht", sagt er enttäuscht. Doch er durch die Stimmen einiger Teilnehmer schafft er es zurück in die Gruppe und kommt weiter.

Giulia Siegel gerät mit Serkan Yavuz aneinander. "Du bist link, mehr bist du nicht", sagt Yavuz. Ab diesem Zeitpunkt wird sie auch bei einigen anderen Kandidaten unbeliebt. Siegel ist mit den Vorwürfen, sie spiele ein falsches Spiel beim Wählen der Kandidaten, die weiter am Format teilnehmen können, überfordert. Für die verbliebenen Kandidaten steht eine Party an. Das Motto ist "Candy". Giulia Siegel versucht, sich bei einigen Kandidaten wieder beliebt zu machen, ohne Erfolg.

Auch Danni Büchner hat Redebedarf zum Thema "Giulia". "Kann ich mich mal ganz kurz setzen. Ich explodiere heute noch wie du gestern", sagt sie zu Serkan Yavuz.

Im Einzelinterview redet sie Klartext: "Giulia Siegel ... glaube ich, hat sich das in den letzten paar Stunden ein bisschen selbst vergeigt hier. Hier wird gezwitschert und da wird geredet, das ist Scheiße", so Büchner. Sie sei zu jedem neutral. Elvers' Lover Yasin Mohamed hält fest: Auch bei ihm hat es sich Siegel verkackt.

In Folge 7 muss Cosimo Citiolo zum Spiel antreten. Er verliert. Der Jackpot-Betrag sinkt um 10.000 Euro. Danni Büchner setzt sich zum Schwätzchen mit Sam Dylan zusammen. Es geht, Überraschung, um Giulia Siegel und darum, welches Opfer sie sich jetzt wieder gesucht habe. "Jeder merkt es doch und jeder hat es jetzt mitbekommen", äußert sich die TV-Auswanderin zu den manipulativen Aktionen der Mitkandidatin. "Manipulation nennst du das ja schon fast, wenn du überall hingehst und guckst... nimm den und den… das ist Scheiße", sagt Büchner. „Fakt ist, die ist, wenn die heute verliert, was ich ja nicht glaube, wäre sie raus“, so Büchner weiter.

Wer hat beim Alter gelogen?

Die Gruppe muss zu einem neuen Spiel antreten. Es geht um das Alter eines jeden Kandidaten, das sie zusammenrechnen sollen. Sie verlieren. Irgendwer hat offenbar gelogen. "Ist Matthias wirklich 39?", fragt eine Kandidatin. „Meinst du, da flunkert einer?“, fragt auch Danni Büchner. "Wie dumm ist das! Stell dir mal vor, du wirst erwischt", kommentiert sie nur.

Eva Benetatou scheint sich Sorgen zu machen, dass Carina Spack etwas von Benetatous Ex Chris Broy will. Nach einem Spiel stehen alle Kandidaten aus Benetatous Team auf der Abschussliste. Auch Danni Büchner. Die Kandidaten überlegen sich, wie sich Broy entscheiden wird. Das Giulia Siegel hinausfliegt, sei gesetzt.

"Ich werde safe Eva wählen. Sie ist die Mutter meines Kindes", sagt Broy. Bekommt sie genug Stimmen, darf sie bleiben. Am Ende reicht es nicht, sie fliegt. Und macht Spack dafür verantwortlich. Die kleinere Überraschung ist, dass Giulia Siegel hinausfliegt. "Das ist dein Karma", kommentiert Serkan Yavuz nur. "Für mich war es grade besser als Sex", tritt er nach.

Danni Büchner kriegt elf und damit vergleichsweise viele Stimmen. Sie ist weiter, aber ihr Freund Sam Dylan muss gehen. Vanessa Mariposa weint vor Freude, weil ihr Ex Diogo Sangre ihr eine Stimme gegeben hat. Dabei sind die beiden gar nicht im Guten auseinander gegangen. Für die übrigen 18 Kandidaten steht eine Party an. Eine Kandidatin muss zu einem Spiel antreten, bei der man eine Mutter in einem Glas versenken muss, dass in einem mit Wasser befüllten Behälter steht. Sie verliert. Damit schrumpft der Jackpot um 15.000 Euro. "Man kann ja auch niemandem einen Vorwurf machen. Trotzdem ist es Scheiße", kommentiert Danni Büchner nur.

Am Ende von Folge 8 machen sich einige männliche Kandidaten Sorgen um Jenny Elvers. "Betrüg sie nicht", fordern sie Yasin Mohamed auf! "Sie könnte deine Mutter sein", erinnern sie Mohamed. Zuletzt gibt es noch eine Aussprache zwischen Vanessa Mariposa und Diogo Sangre. Sangre hatte Mariposa während der Beziehung betrogen. Eine Aussprache gab es nie.

Weitere vier Folgen

Am kommenden Montag (25.3.) stehen dann vier weitere Folgen auf Amazon Prime zur Verfügung. Neben Danni Büchner, die durch "Goodbye Deutschland" berühmt wurde, dürften Zuschauer die anderen Kandidaten aus Formaten wie das „Dschungelcamp“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“, „Der Bachelor“, „DSDS“ oder „Germany’s Next Topmodel“ kennen. Bei der Reality-Show treten Trash-Stars in mehreren Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Das Format ist an dem südkoreanischen Spielprinzip der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ inspiriert. Der Jackpot war zunächst mit 50.000 Euro gefüllt. Keiner der Teilnehmer darf allerdings die volle Summe mit nach Hause nehmen. Am Ende freut sich stattdessen ein glücklicher Fan der Kandidaten über das Preisgeld.

Gedreht wurde das Format in Frankreich, im Schloss „Château de Bertichères“ in der Gemeinde Chaumont-en-Vexin nordwestlich von Paris. Es ist eine Adaption der französischen Show "Les Cinquante". Die beiden Final-Folgen und somit die gesamte Staffel können Zuschauer ab dem 1. April 2024 bei Prime Video sehen.