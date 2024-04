Es wird ernst für die beiden aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten und in Cala Ratjada ansässigen Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. In der Folge der neuen Vox-Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus", die am Freitag (12.4.) zu sehen ist, kommt es nach der Trennung vor über einem Jahr endlich zur klärenden Aussprache. Zusammen mit einem anderen Paar sind die Auswanderer diesmal auf der Karibikinsel Curaçao. Die Folge ist bereits jetzt auf RTL+ zu sehen.

Wird das Paar wieder zusammenfinden?

Da wollen sie sich endlich zusammensetzen und über sich als Paar sprechen, doch die Waghalsigkeit von Steff Jerkel kommt einer Versöhnung in die Quere. Im Dschungel von Kolumbien geht der Auswanderer auf einen Ego-Trip und kommt dort mit bewusstseinserweiternden Kräften eines Schamanen in Berührung.

Zur Erinnerung: Unter einem Wasserfall auf Barbados waren sich Jerofke und Jerkel in Folge 1 des Formats bereits sehr nah gekommen.

Heiratsantrag auf hoher See

Auch beim zweiten Paar, Valnesia und Dennis, geht es in der neuen Folge spannend weiter. Nach dem Heiratsantrag in Folge 1 stellt Dennis seine Angebetete auf Curacao auf eine harte Probe, die Valnesia an ihre Grenzen bringt.

Alles über das neue Format

In dem neuen Format gehen sechs Paare gemeinsam an Bord der MS Artania auf hohe See. Los geht es nahe der Karibik-Insel Barbados. Auch mit auf dem 230 Meter langen Schiff dabei ist Hannah. Sie hat ebenfalls eine Überraschung im Gepäck: Hannah will ihrer Mutter Dagmar auf der gemeinsamen Reise erstmals von ihren Auswanderungsplänen nach San Diego erzählen. In dem neuen Format bekommen Zuschauer auch Einblicke hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und den Alltag des Personals, etwa der Schreiner-Praktikantin Amelie oder des Kapitäns Burkhard Müller.

Produziert wurde die neue sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von VOX. Die Reiseroute ging von Barbados über Grenada, Aruba, Curaçao und Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexiko und Kalifornien.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die in ihren über 24 gemeinsamen (und getrennten) Jahren schon über zehn Kreuzfahrten gemacht haben, hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren.

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024 sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.