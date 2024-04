Caro und Andreas Robens kennt man bisher vor allem aus der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland". Am Montag (22.4.) um 16 Uhr sind die beiden erstmals in einer Spezial-Folge des Vox-Formats "Die Dekoprofis - Die schönste Idee für jedes Budget" zu sehen. Darin können Zuschauer miterleben, wie die beiden Auswanderer das Wohnzimmer in ihrem Mietshaus in der Gemeinde Llucmajor umgestaltet haben.

"Die Robens leben schon seit einigen Jahren auf Mallorca. Hier sind sie schon oft umgezogen und auch in ihrer aktuellen Finca fühlen sie sich noch nicht richtig wohl und geben zu, dass sie kein Händchen für Deko haben. Dass unsere Deko-Profis Rolf Buck, Eric Schroth und Christin Kaldma ein Händchen für Einrichtung haben, ist klar, aber treffen sie auch deren Geschmack?", heißt es zu der Sonderfolge in der Programmbeschreibung.

Die neuen Folgen des Formats, das es seit Mai 2023 gibt, laufen seit dem 8. April werktäglich um 16 Uhr bei dem Privatsender.

Darum geht es in dem Format

Darum geht es laut der Programmbeschreibung in dem Format: "Die sozialen Medien machen es vor: Von überall blicken uns durchgestylte Räume und Häuser an und lassen den ein oder anderen neidvoll erblassen. Denn Hand aufs Herz: Jeder hegt einen Einrichtungswunsch für die eigenen vier Wände: der ungenutzte Dachboden, das zur Abstellkammer umfunktionierte Gästezimmer oder die Küche, die noch den Charme vergangener Epochen versprüht. Doch wie verwandelt sich die eigene Wohnung nun in den 'Schöner Wohnen'-Traum?"

Nicht nur an kreativen Ideen fehlt es, sondern auch an Zeit, Kraft und oftmals handwerklichem Geschick. Daher sei die Überforderung bei den Protagonisten des Formats oft groß. Dennoch kann man nicht für jeden Griff teure Profis anrücken lassen. "Da kommen unsere sechs 'Dekoprofis' ins Spiel, die zeigen, welche Wunder sie an einem Tag vollführen können", heißt es in der Beschreibung weiter.

In jeder Folge von "Die Dekoprofis - Die schönste Idee für jedes Budget" wende sich ein Protagonist an drei der in dem Format zu sehenden Einrichtungsprofis mit einem persönlichen "Interiorwunsch" und einer Preisvorstellung. Ein Beispiel: Das zusammengewürfelte Schlafzimmer benötigt ein Make-Over, es fehlt an Deko sowie an einem wirklichen Raum- und Farbkonzept. Dafür liegt das ungefähre Budget bei 2.000 Euro. "Anhand der gemachten Vorgaben entwickeln unsere Einrichtungsprofis ein individuelles Konzept, das auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kandidaten abgestimmt ist. Dabei begleitet die Sendung die Experten während des gesamten Schaffensprozesses: Gemeinsam schauen sie sich zunächst per Videobotschaft den Hilferuf der Protagonisten an", liest man in der Programmbeschreibung.

Anschließend gehe es für jeden in die eigene Kreativstätte. Dort beginne dann die eigentliche Arbeit. Auch dabei darf das Kamerateam den Experten über die Schulter schauen, um erste Eindrücke von ihrem zukünftigen Konzept zu bekommen. Dann steht der Pitch-Tag vor der Türe, an dem drei Profis ihre finalen Ideen vorstellen. Die Kandidaten, im Falle der Sonderfolge mit den Mallorca-Auswanderern die Robens, haben dann die Qual der Wahl: Sie dürfen sich für das Raum-Konzept entscheiden, das ihnen am besten gefällt und bei dem auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für sie am attraktivsten ist. "Einmal entschieden, erhält ein Wohnraumexperte den Zuschlag und bekommt direkt das Budget vom Kandidaten übergeben, damit dieser sofort mit den Einkäufen loslegen kann", heißt es in der Programmbeschreibung weiter.

Für das eigentliche Room-Make-Over haben die Experten dann lediglich einen Tag Zeit und an dem muss alles passen und zudem das ganze notwendige Material vorhanden sein. "Am Morgen der Umgestaltung erhält der Experte vom Protagonisten den Schlüssel und sieht dann zum ersten Mal live die Räumlichkeit. Hoffentlich hat er sich mit Zeit und Budget nicht verspekuliert und alles läuft nach Plan. Denn spätestens am Abend muss er den Schlüssel wieder überreichen, damit er dem Kandidaten das finale Ergebnis präsentieren kann", liest man in der Programmbeschreibung des Formats weiter.

Das sagen die Robens zu dem Format

"Wir mussten das Haus verlassen, sie haben gemacht und dann kamen wir in das fertige Wohnzimmer. So eine Umgestaltung, mit der man nichts zu tun hat, macht definitiv Spaß. Du gibst den Schlüssel ab, machst deinen Tag, kommst wieder und hast ein mega geiles Wohnzimmer", so Caro Robens. Die Bodybuilder hatten in ihrem Mietshaus in Llucmajor auch schon selbst Hand angelegt, etwa in der Küche oder im Badezimmer.

"Das Wohnzimmer sah nicht gut aus, es passte alles nicht zusammen, wir haben es eher stiefmütterlich behandelt. Es sah einfach nicht gut aus. Daher wollen wir uns dafür Hilfe von den 'Dekoprofis' holen", sagt die gelernte Erzieherin weiter. Die Dreharbeiten und die Umgestaltung hätten bereits im Oktober 2023 stattgefunden.

Nachdem ihr Vermieter künftig fast das Doppelte für die Miete verlangen wollte, suchten die Robens zuletzt ein Eigenheim auf der Insel. Dabei werden sie vom Kamerateam von "Goodbye Deutschland" begleitet.

Für die Robens wird der bevorstehende Umzug längst nicht der erste auf der Insel sein. "Es ist der achte in vierzehn Jahren. Bevor wir hier eingezogen sind, hatten wir eine Wohnung in Puig de Ros, davor ein Haus in Badia Blava, davor eines in Son Ferriol, davor eine Wohnung in Sa Torre", so Robens. Auch auf einer Finca in Llucmajor und in einer Wohnung in Arenal habe das Paar zwischenzeitlich gelebt.

Ein paar Fakten über die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf Mallorca, Andreas Robens seit März 2010. 2010 lernten sich beide kennen. Das Kamerateam von Vox begleitet die Robens seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Ihr Iron Diner in Arenal, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, hat mittlerweile einen neuen Pächter.