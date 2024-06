Patrick Lorenz, der den "Goodbye Deutschland"-Zuschauern als Würstchen-Verkäufer an der Playa bekannt ist, war lange nicht mehr in der Auswanderer-Sendung zu sehen. Am Montag (3.6.) zeigt der Sender Vox um 22.45 Uhr zumindest eine Wiederholungsfolge mit dem Familienvater. Die Episode ist erstmals am 15. Februar 2021 gelaufen.

Langjährige Fans des Formats erinnern sich mit Sicherheit an die Geschichte des mittlerweile dreifachen Papas und seiner Partnerin Anja. In der Programmbeschreibung zur Folge heißt es: "Wenn der Mann seinen Traum vom Auswandern lebt und die Frau mit Kindern in Deutschland zurücklässt – wie sich das wohl anfühlt? Anja Lorenz weiß es. Seit fast vier Jahren betreibt ihr Ehemann Patrick auf Mallorca einen Imbiss, während sie in Frankfurt mit Tochter Ewelina und Sohn Damian wie eine Alleinerziehende lebt. Jetzt ist Anja wieder schwanger. Und Kind Nummer Drei unterwegs. Anja hofft, dass ihr Mann Patrick nun zur Vernunft und zurück nach Deutschland kommt. Doch ob diese Rechnung aufgeht?" Neue Geschäftsidee Seit der letzten Ausstrahlung der Folge ist bei den Lorenz' einiges passiert. Anfang des Jahres 2022 gab der Familienvater gegenüber der MZ bekannt, dass er nach den Würstchen-Buden eine neue Geschäftsidee habe. Er wollte Champagner-Partys mit Live-DJs auf Yachten in Mallorcas Nobelhäfen anbieten. "Man mietet eine Yacht, geht morgens schon aufs Boot und kann dann dort Halligalli machen. Das billigste Essen wird ein Rinderfilet sein und es wird einen Live-Koch geben", so Lorenz damals. Die Idee für sein neues Geschäft sei dem Auswanderer schon 2018 gekommen, erzählte er damals ebenfalls. Damals war er ab und an selbst auf Yacht-Partys eingeladen, fand sie, so wie sie organisiert waren, aber eher unspektakulär. "Es gab keinen Live-DJ und auch kein Catering. Es waren eher keine Events, auf die man unbedingt jede Woche wieder gehen will", erinnerte sich Lorenz. 55 Ausbilder im Bereich Vertrieb Als die MZ den Auswanderer auf die Business-Pläne von 2022 ansprach, sagte der Mallorca-Liebhaber: "Das Yacht-Business hat ein Partner übernommen. Ich habe mich voll und ganz auf das Vertriebsgeschäft konzentriert." Er bilde Vertriebler aus, gebe, fünfmal pro Jahr auch auf Mallorca, Seminare zum Thema "Vertrieb". Zudem bringe er Menschen mit seiner Agentur das Verkaufsgeschäft und Marketingkenntnisse bei, "mit allen Höhen und Tiefen, die dazu gehören", so Lorenz. Auch darüber hinaus sei der Familienvater nach wie vor öfter auf der Insel. "Ich betreibe noch ein Liefergeschäft aus Deutschland mit Wurstwaren." Einen ausführlichen Bericht dazu, was sonst noch alles bei den Lorenz' passiert ist in den vergangenen Jahren, gibt es bald. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patrick Lorenz | Sales Coach & Business Mentor (@patrick_lorenz_offiziell) Patrick Lorenz lebte seit 2015 einen großen Teil des Jahres auf Mallorca, während seine Frau Anja in Frankfurt die drei Kinder großzog und mal mehr, mal weniger unter seinem Auswanderertraum litt. Die Spannungen, für die Lorenz' Mallorca-Leben sorgt, wurden in dem Format immer wieder thematisiert. Webcam-Girls Ebenfalls in der Wiederholungsfolge zu sehen, sind die Auswanderinnen Janina und Lisa, die sich in Benidorm auf dem spanischen Festland niedergelassen haben. Mutter und Tochter verdienen ihr Geld laut der Programmbeschreibung als Webcam-Girls. "Doch Janinas Schulden aus der Vergangenheit stellen die Familie vor eine große Herausforderung", heißt es weiter. Wer eine der beiden Frauen leicht bekleidet bis nackt sehen möchte, muss sich auf einer Internetplattform registrieren und dann pro Minute Geld bezahlen. Bislang hätten die beiden gut von dem Job leben können. Doch jetzt ist ein "böser Brief" ins Haus der Auswanderinnen geflattert. Janina hat Schulden aus der Vergangenheit, hohe Schulden.