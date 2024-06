"Würstchenbude", "Crazy Currywursthaus", "Familienvater, der seine Frau in Deutschland im Stich lässt", "drei Kinder", "Wasserschaden" und "Playa de Palma" sind wohl einige Schlagwörter und Gedanken, die viele TV-Zuschauer mit dem Frankfurter Auswanderer Patrick Lorenz in Verbindung bringen. Der Sender Vox hat schon längere Zeit kein Update mehr vom Leben des 33-jährigen, als Würstchenbuden-Mann bekannten Auswanderers gebracht. Am Montag (3.6.) lief zumindest eine Wiederholungsfolge mit Lorenz. Wir haben das zum Anlass genommen, um bei dem Frankfurter einmal nachzufragen, was sich in der letzten Zeit privat und beruflich bei ihm getan hat:

Seit einem Wasserschaden 2019 war das Lokal "Crazy Currywursthaus" von Lorenz, das sich in der Nähe der Stürmer-Arena und vom Deutschen Eck befand, geschlossen. Daraufhin schaltete der Auswanderer einen Anwalt ein. 2022 gab er das Lokal ab. "Ich habe mittlerweile zumindest einen Teil des geforderten Geldes bekommen", so der gelernte Hotelfachmann zur MZ. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Crazy Curry Wursthaus (@crazycurrywursthaus) Lorenz' Würstchen, Pommes und Saucen sind auf Mallorca dennoch nicht ganz Geschichte: Er betreibe auf der Insel ein Liefergeschäft, versorge damit sechs Lokale oder Imbissbuden auf der Insel. "Es ist ein Zusatz für Stammkunden, die im Crazy Currywursthaus waren und denen es geschmeckt hat, also eher etwas für Insider", sagt Lorenz.

Es sei nicht das erste Mal, dass Lorenz mit seiner Ware, wenn auch mittlerweile deutlich weniger prominent, in Lokalen auf der Insel vertreten ist: Nach der Eröffnung seiner Würstchenbude an der Playa de Palma 2016 hatte etwa das Little Rock Stars von Angela de Rosa einst eine Extra-Karte mit "Crazy-Currywursthaus-Produkten". Was selbst viele langjährige Zuschauer wohl nicht wissen: Patrick Lorenz arbeitete seit 2009 in Deutschland in einem Handwerksbetrieb seiner Familie mit. Als er 2015 nach Mallorca ging, zog er sich aus dem alltäglichen Geschäft zurück, wurde aber Inhaber der Firma.

2020 gründete er eine Fußballspieler-Berateragentur, mit der er bis heute Spieler vermittelt. "Ich war dem Fußball schon immer sehr nah. Ein Freund wollte damals von Italien nach Holland wechseln. Ich habe den Papierkram für ihn gemacht. So fing alles an", so Lorenz zur MZ. Anfang des Jahres 2024 hatte er nach eigenen Angaben 60 Spieler unter Vertrag. "Ich plane für sie auch die Karriere nach der Karriere, denn mit 35 Jahren geht ein Spieler ja quasi schon in Rente."

Auch auf Mallorca gibt der Insel-Liebhaber etwa fünfmal pro Jahr Seminare zum Thema "Vertrieb". Zudem bringe er Menschen mit seiner Agentur das Verkaufsgeschäft und Marketingkenntnisse bei.

Eigentlich wollte Lorenz seit 2022 auch Champagner-Partys mit Live-DJs auf Yachten in Mallorcas Nobelhäfen anbieten. "Man mietet eine Yacht, geht morgens schon aufs Boot und kann dann dort Halligalli machen. Das billigste Essen wird ein Rinderfilet sein und es wird einen Live-Koch geben", so der Unternehmer damals. Nachdem er die ganze Konzeptplanung übernommen hatte, habe er gemerkt, dass nach der Pandemie selbst die Reichen gut auf ihr Geld achten. Die Unternehmer arbeiteten mit drei bis vier Yachten zusammen, bei denen es immer wieder zu Besitzerwechseln kam. Das habe das Projekt erschwert. Wie bereits berichtet, kümmert sich nun ein Partner um dieses Geschäft. "Die Ibiza-Mallorca-Touren laufen sehr gut. Er hat aber kaum Freizeit. Ich persönlich will mir im Winter nicht regelmäßig den Kopf zerbrechen, wie ich nun mein Geld verdiene", so Lorenz.

Auf die Insel komme er dennoch regelmäßig und das nicht nur wegen der Seminare. Die Familie besitzt seit 2020 eine Mietwohnung in Es Pil.lari. "Wir kommen etwa vier- bis fünfmal pro Jahr auf die Insel", so Lorenz. Zur Erinnerung: Patrick Lorenz lebte seit 2015 einen großen Teil des Jahres auf Mallorca, während seine Frau Anja in Frankfurt die drei Kinder großzog und mal mehr, mal weniger unter seinem Auswanderertraum litt. Die Spannungen, für die Lorenz' Mallorca-Leben sorgt, wurden in dem Format immer wieder thematisiert. Nun liegt Lorenz' Lebensmittelpunkt eindeutig in Frankfurt und nicht auf der Insel. "Durch die Seminare und die Fußballspieler-Vermittlungsagentur bin ich nach wie vor viel unterwegs. So viel hat sich also auch nicht geändert, nur dass ich öfter mal in Deutschland schlafe, ob im Hotel oder zu Hause", so Lorenz, der auch zugibt, dass die Problematik in dem Auswandererformat teils sehr zugespitzt wurde. "Meine Frau Anja hatte nie ein Problem mit der Auswanderung. Es wurde aber so hingestellt, als seien wir kurz vor der Trennung. Dazu kann ich nur sagen: Wenn es alles so schlecht gewesen wäre, hätten wir keine drei Kinder und auch nicht geheiratet. Es ist eben immer noch Fernsehen." Dennoch ist der Auswanderer dankbar für seine Teilnahme bei dem Format. "Es war eine schöne Zeit. Und auch schlechte Presse ist Presse. Für den Laden hat es mir definitiv geholfen."

Während der Vertrag mit Vox aktuell vorübergehend stillgelegt ist, sind bei den Lorenz' zuletzt auch schon andere Anfragen für TV-Formate eingetrudelt. "Wir waren vorletztes Jahr in der engeren Auswahl für das 'Sommerhaus der Stars', aber da war der Kleine noch zu jung. Wir hätten wegen der Pandemie in Quarantäne gemusst und wollten unser zweijähriges Kind nicht über sechs Wochen am Stück alleine lassen."

eingetrudelt. "Wir waren vorletztes Jahr in der engeren Auswahl für das 'Sommerhaus der Stars', aber da war der Kleine noch zu jung. Wir hätten wegen der Pandemie in Quarantäne gemusst und wollten unser zweijähriges Kind nicht über sechs Wochen am Stück alleine lassen." Mittlerweile sind die Kinder der Lorenz' 10, 8 und 4 Jahre alt. Da auch Patricks Frau Anja arbeitet, als Praxismanagerin, sei das Familienleben des Mallorca-Liebhabers nach wie vor turbulent. "Arbeiten muss man ja sowieso, ob auf Mallorca oder in Deutschland spielt dabei keine Rolle", sagt Lorenz.