Die Plot klingt reichlich absurd: US-Filmstar Nicolas Cage, gespielt von Nicolas Cage, ist finanziell und karrieremäßig am Boden. Da kommt ihm das Angebot eines reichen Fans gerade recht. Er soll auf dessen Geburtstagsparty auf Mallorca für eine Million Dollar erscheinen.

Doch da kommt die CIA dazwischen. Die informiert Cage darüber, dass an dem Auftritt viel mehr hängt als nur ein erheblicher Batzen Geld. Sein Gastgeber ist nämlich der Chef einer international agierenden, kriminellen Organisation. Um durch Erpressung Einfluss auf die kommenden Wahlen zu haben, hat diese Mafia die Tochter des katalanischen Präsidenten entführt. Cage muss das Vertrauen des Fans gewinnen und herausfinden, wo das Entführungsopfer versteckt ist.

Der Film "The Unbearable Weight Of Massive Talent" (in Deutschland "Massive Talent", in Spanien "el peso del talento") spielt auf der Insel, wurde aber, unter anderem mit "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und Demi Moore in Nebenrollen, in Kroatien gedreht.

Mal auf Mallorca, mal in Mexiko

Wäre die Geschichte nicht verwirrend genug, berichten verschiedene Medien, dass der Film in verschiedenen Ländern unterschiedlich angesiedelt ist. So spielt das Original auf Mallorca, in einer spanischsprachigen Version ist die Geschichte in Mexiko angesiedelt. Dies wurde von Nutzern in den sozialen Medien kritisiert, die diese Entscheidung als feindlich gegenüber Katalonien werteten.

Einem Bericht des katalanischen Fernsehsenders TV3 zufolge, wird in der in Spanien gezeigten Version wohl doch der Verweis auf Katalonien gemacht. So könnte es sein, dass nur in Lateinamerika der Wechsel nach Mexiko vollzogen wurde, um dem Publikum dort ein vertrauteres Umfeld zu geben.

Der Film ist Ende April in den USA angelaufen. In Spanien kommt die Komödie am kommenden Freitag (13.5) in die Kinos. Deutsche Zuschauer müssen sich noch ein wenig gedulden. Hier ist der Streifen erst am 23. Juni auf der großen Leinwand zu sehen.