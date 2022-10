Das Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) rückt näher: Vom 26. Oktober bis 1. November findet die elfte Ausgabe des Festivals in Palma de Mallorca statt. Wie üblich macht es Festivalleiterin Sandra Lipski spannend und enthüllt die Highlights peu a peu. Nun hat sie den Eröffnungsfilm bekanntgegeben: „Triangle of Sadness". Die bissige Gesellschaftssatire des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund hat in diesem Jahr die Goldene Palma beim Filmfestival in Cannes gewonnen.

Der Film wird im Rahmen der glamourösen Eröffnungsgala im Teatre Principal gezeigt. Es ist das erste Mal, dass der Film nach seinem Erfolg in Cannes auf den Balearen zu sehen wird, und das mit Anwesenheit des Regisseurs. Die Hauptrollen dieser überaus amüsanten Kritik der sozialen Hierarchie spielen Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon und Woody Harrelson. Es geht um Influencer, die zu einer Luxuskreuzfahrt für Millionäre eingeladen werden – doch dann beginnen die Dinge wirklich schief zu laufen. Der Film wird in der Originalfassung (Englisch) mit spanischen Untertiteln vorgeführt. Eintrittskarten sind ab dem 11. Oktober beim Teatre Principal erhältlich. Vollständiges Programm ab dem 11. Oktober Bei der neuen Ausgabe des EMIFF wird auch der gefeierte Kameramann und Fotograf Ed Lachman auf Mallorca zu Gast sein und den ersten "Evolution Cinematography Icon"-Award des Festivals erhalten. Ende August waren bereits Auszeichnungen für die dänische Filmemacherin Lone Scherfig und die spanische Schauspielerin Laia Costa angekündigt worden, die mit den Preisen "Evolution Vision" bzw. "Evolution New Talent 2022" geehrt werden. Das vollständige Festival-Programm mit Spielfilmen, Gästen, Konferenzen und Vorträgen wird am 11. Oktober auf einer Pressekonferenz auf Mallorca bekannt gegeben. Das Evolution Mallorca International Film Festival gilt als eines der am schnellsten wachsenden Filmfestivals in Europa und ist das am längsten bestehende Filmfestival in Palma. Seit seiner Gründung 2012 von der Filmemacherin und Schauspielerin Sandra Lipski wird es von der Fundació Mallorca Turisme und der Mallorca Film Commission unterstützt. Mit der Absicht, das internationale Kino zur Bildung einer kreativen Gemeinschaft zu nutzen und unabhängigen Filmemachern Inspiration, Vernetzung und Erfolg zu bieten, wird das EMIFF-Programm in diesem Jahr um einige Neuerungen erweitert. Dazu gehört zum Beispiel die Einführung eines "Cinematography Focus", der von den neuen Medienpartnern British Cinematographer und Camera & Light Magazine unterstützt wird und bei dem Kameraleute aus aller Welt zu Vorträgen und Veranstaltungen des Festivals eingeladen werden. /bro