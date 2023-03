Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen, der seit 25 Jahren ein Haus in Palma de Mallorca hat, wird Ende Juni wieder im Kino zu sehen sein. Er spielt im Film "Indiana Jones 5" den Bösewicht Jürgen Voller, einen Arzt mit einer dunklen Nazivergangenheit. Die Figur ist inspiriert von dem Deutschen Wernher von Braun, der nach dem Zweiten Weltkrieg bei der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA unterkam.

In den Trailern von "Indiana Jones 5" ist Mikkelsen mit dunkler Lederjacke, Hut und Brille zu sehen. Sein Blick verliert sich in der Ferne. Ein Fiesling, wie er im Buche steht. Mikkelsen hat Erfahrung im Spielen von intelligenten Bösewichten. In der TV-Serie "Hannibal" spielte er den Psychopathen Hannibal Lecter, im Bond-Film "Casino Royale" war er der Antagonist Le Chiffre.

Mikkelsen erhielt 2018 einen Preis auf Mallorca

Ganz anders als seine Figuren macht Mikkelsen persönlich einen sympathischen und freundlichen Eindruck. Auf Mallorca ist er häufig anzutreffen. Er ist auf der Insel auch schon einmal geehrt worden, 2018 mit dem Vision Award beim Evolution Mallorca International Film Festival.

Auch im Moment befindet sich Mikkelsen wohl auf der Insel. Vor wenigen Tagen besuchte er das Aufnahmestudio des Schweden Fredrik Thomander in Palmas Stadtviertel Son Espanyolet. Thomander hat bereits Alben von Luis Fonsi, Agnetha Fältskog von Abba und den Scorpions aufgenommen. Was Mikkelsen dort gemacht hat, ist nicht bekannt. Allerdings war es nicht sein erster Besuch in diesem Studio.

Mikkelsen selbst lebt, wenn er in Palma ist, in seinem Haus im Szeneviertel Santa Catalina. Seit Ende der 90er-Jahre gilt der Schauspieler als Fan der Insel. Mal wird er dabei gesehen, wie er über den Wochenmarkt in Santa Ponça schlendert, mal beim Fischessen in Andratx, beim Tennis in Peguera oder einfach am Meer mit seinem Hund Messi.