Wer gerade eine Diät macht oder auch nur an sie denkt, sollte einen Bogen um diese spanische Süßigkeit machen: Churros sind Gebäckstücke, die erst frittiert, dann in Zucker gewälzt und schlussendlich in dickflüssige Schokolade getaucht werden. Herrlich. Gerade jetzt im Winter bietet sich die Süßspeise zu jeder Tageszeit an.

Churros sind ein gutes Frühstück, nach dem man den Rest des Tages keinen Hunger mehr bekommt und auch eine beliebte merienda. So nennen Spanier die meist süße Mahlzeit zwischen Mittag- und Abendessen. Und zuletzt sind die fettigen Stäbe auch ein guter Snack, der in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg den Alkohol aufsaugt. Auf Mallorca bieten viele verschiedene Lokale Churros an. Wir haben die drei besten zusammengestellt. Der Klassiker: Xurreria Rosaleda Ein kleiner Laden, süße Tischchen und feines Essen. Die Xurreria Rosaleda in der Altstadt Palmas (Costa de la Pols, 12) ist ein Familienbetrieb, der sich seit Jahrzehnten auf die spanische Süßigkeit spezialisiert hat. Wer allerdings dort an einem Tisch Platz nehmen möchte, um seine Churros zu genießen, sollte sich auf eine Schlange gefasst machen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9.30–13.30 Uhr und 17–20.30 Uhr; Montags 17–20.30 Uhr Bodenständiges Original: Churrería La Artesana Hierher bringen die mallorquinischen avias ihre Enkel, um mit ihnen Churros zu naschen. Die Churrería La Artesana direkt am Markt Pere Garau (Carrer de l'Arquebisbe Aspàreg, 5) hat einen großen Innenraum mit viel Platz. Das Lokal ist schlicht eingerichtet und hat auch auf der Karte keinen unnötigen Schnickschnack. Wer hier bestellt, muss eigentlich nur sagen, wie viele Portionen Churros und wie viele heiße Schokoladen er haben will. Die Churros hier haben nicht ihre typische Sternenform, sondern sind rund. Dem Geschmack tut das natürlich nichts ab. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 8–12.30 Uhr und 17–20 Uhr Der Stand: Churrería Josana Was am deutschen Weihnachtsmarkt Bratwurst und Glühwein sind, ist in Spanien churros con chocolate. Viele Stände verkaufen die frisch frittierten Süßigkeiten mit einer dampfenden Tasse Heißgetränk. Zu empfehlen sind hier die Churros von Josana. Auch außerhalb der Adventszeit steht ein Stand von ihnen an der Plaça d'Espanya mitten in Palma.