Diese sechs Mallorca-Weine empfiehlt die beste Sommelier der Balearen

Juliana González war 2020 die erste Frau, die den Titel der besten Sommeliere der Balearen gewann. Die 30-Jährige arbeitet im Sterne-Lokal Es Fum im Hotel St. Regis Mardavall in Costa d’en Blanes und gehört weiterhin zu den wenigen Frauen Mallorcas, die Gästen in den Top-Restaurants der Insel Weine empfehlen. Am liebsten empfiehlt sie ihren Gästen Weine von der Insel. Für die MZ hat sie sechs Tipps zusammengestellt.

Drei tolle Weißweine von Mallorca Torre des Canonge: Weißwein der Bodega Toni Gelabert mit Aromen von tropischen Früchten und Honig. Mit einem eleganten und warmen Nachgeschmack. Aus der Region DO Pla i Llevant, mit der heimischen Rebsorte Giró Ros. Vier Monate in französischer Eiche gereift. Preis: ca. 30 Euro

Chardonnay Roure: Toni Gelaberts Bruder baut für seine Bodega Vins Miquel Gelabert ebenfalls in Pla i Llevant an. Fruchtiges Aroma mit Rauchnote. Ausgewogen im Geschmack. Preis: ca. 28 Euro

Projecte Terra: Sanfter, junger Weißwein aus der heimischen Prensal-Traube der Bodega Karretània (Vi de la Terra Mallorca). Zwei Monate in französischer Eiche gereift. Preis: ca. 10 Euro

Drei tolle Rotweine von Mallorca

Terrum: 100-prozentiger Callet mit kirschroter Farbe der Bodega Can Axartell (Vi de la Terra Mallorca). Leicht zu trinken und mit fruchtig-würziger Note. Preis: ca. 25 Euro

Sibila: Gorgollassa-Rotwein der Bodega Can Xanet am Fuß der Tramuntana. Wein mit blumigem Aroma und dem Geschmack mediterraner Kräuter. Zwölf Monate in französischer Eiche gereift. Preis: ca. 32 Euro

Supernova Negre: Rotwein mit seidigem Geschmack und intensiver Farbe der Bodega Ca'n Verdura (DO Binissalem). Aus der Rebsorte Mantonegro. Preis: ca. 14 Euro

Die beste Sommelier Mallorcas im Interview: "Dahinter steckt viel harte Arbeit"