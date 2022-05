Mallorcas Winzer versuchen innerhalb und außerhalb der Insel zur Marke zu werden. Immer mehr auch hochpreisige Restaurants haben sie im Angebot, viele Bodegas exportieren auch ins Ausland. Um aber im internationalen Markt als kleine Insel zu bestehen, müssen die Weine herausstechen, ihre Besonderheit beweisen. Unter anderem deswegen setzen die Insel-Winzer immer mehr auf heimische Rebsorten. Manche werden schon seit Jahren kultiviert, andere müssen mühsam neu gezüchtet werden. Abgesehen von einem besonderen Geschmack, haben diese Trauben auch andere Vorteile: Die heimischen Sorten vertragen die Sonne und die Böden Mallorcas besser. Dadurch werden die Weine nicht so schwer wie zum Beispiel mit französischen Rebsorten. Wir haben die wichtigsten heimischen Rebsorten zusammengetragen.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Manto Negro

Der Star unter den Rebsorten. Rotwein aus Manto-Negro-Trauben gilt als leicht, aber hochwertig, mit geringem Säuregehalt, intensivem Aroma von reifen roten Früchten und einer besonderen Rotfärbung. Im Geschmack sind die Weine fruchtig, blumig und haben eine leichte Karamell-Note. Die Pflanze hat einen frühen Austrieb, die zuckerreichen Früchte reifen aber erst spät. Manto Negro ist die typische Rotwein-Rebsorte der D. O. Binissalem. Rotweine müssen für das Siegel der D.O. mindestens 30 Prozent Manto Negro beinhalten.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Callet

Eine ebenfalls beliebte Rotwein-Rebsorte ist Callet. Sie wird häufig in Weinen zusammen mit Manto Negro verwendet. Die Reben sind recht kräftig, haben lange Triebe und große, fünfeckige Blätter. Die Trauben sind mittelgroß und kompakt, die Beeren sind mittelgroß und von violettroter Farbe. Es ist die üblichste Rotwein-Rebsorte der D. O. Pla i Llevant. Die Pflanzen wachsen auf nährstoffarmem Boden besser als auf fruchtbarem. Weine, die mit Callet ausgebaut werden, haben keinen hohen Alkoholgehalt und eine mittelkräftige Farbe. Sie bieten interessante Geschmacksnoten mit starker Persönlichkeit und Aromatik.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Gorgollasa

Die Rebsorte gilt als nicht sehr ertragreich. Vielleicht wurde sie deswegen über Jahrzehnte nicht verwendet, galt als ausgestorben. Mallorquinische Winzer entdeckten sie Ende der 90er-Jahre wieder und bauen sie seither wieder an. Ähnlich ging es den Sorten Giró Ros und der Weißwein-Traube Malvasía (s. u.). Gorgollasa, auch Gargollasa genannt, produziert leichte und fruchtige Weine mit einer violetten Farbe.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Fogoneu

Diese Rebsorte war Ende des 19. Jahrhunderts auf der Insel weit verbreitet, als die Reblaus die Weinfelder in Frankreich anfiel. Damals exportierte Mallorca viel Wein nach Frankreich, meist aus Fogoneu. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war Fogoneu eine beliebte Rebsorte. Jetzt wird sie vor allem zum Verschnitt mit anderen Trauben verwendet. Sie passt gut zu anderen heimischen, aber auch fremden Sorten. Sie gibt im Verschnitt Frische, da der mit Fogoneu-Trauben produzierte Wein eine gute Säure hat. Aus den ertragreichen Pflanzen gewinnen die Winzer einen eleganten dunklen Wein mit nicht zu hohem Alkoholgehalt. In der Nase stechen bei Fogoneu-Wein vor allem schwarze und rote Früchte mit einer würzigen und blumigen Note heraus.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Prensal Blanc

Die inzwischen häufigste heimische Weißwein-Rebsorte wäre vor einigen Jahrzehnten fast ausgestorben. Sämtliche Pflanzen auf der Insel wurden aus den letzten Reben gezüchtet, die es noch gab. Diese wuchsen auf dem Anwesen der ältesten Insel-Bodega Can Ribas. Der Prensal Blanc, auch Premsal oder Moll genannt, gilt als äußerst ertragreich. Allerdings gibt es auch immer wieder weniger produktive Jahre. Prensal-Weine haben einen blass-grünen Gelbton und sind nicht sehr aromatisch. Dafür haben sie eine geringe Säure und einen fruchtigen und je nach Boden auch mineralischen Geschmack. Mit ihrem geringen Alkoholgehalt und sanften Geschmack bieten sich Prensal-Weine gut zum Verschnitt mit anderen Rebsorten an. Weißweine der D. O. Binissalem müssen zu mindestens 50 Prozent aus Prensal Blanc bestehen.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Giró Ros

Als der Wein noch teurer verkauft werden konnte, je mehr Alkoholgehalt er hatte, mischten die Winzer gern Giró Ros in ihren Prensal. Denn die Rebsorte gibt Wein mit hohem Alkoholgehalt. Auch heute ist der Verschnitt beliebt, aber aus anderen Gründen: Giró-Ros-Wein ist geschmacklich intensiv, aromatisch und hat eine gute Säure. Die Rebsorte produziert frische, ausgeglichene Weine, die eine hohe Qualität haben und gut altern.

Heimische Traubensorten auf Mallorca: Malvasía de Banyalbufar

Die lokale Rebsorte der Familie Malvasía, die im gesamten Mittelmeerraum heimisch und inzwischen auf der gesamten Welt verbreitet ist, kommt aus dem Tramuntana-Dorf Banyalbufar. Malvasía-Trauben sind schon seit dem antiken Griechenland bekannt. Da die heimische Sorte aber sehr anfällig für Krankheiten war, wurde sie ab den 50ern nicht mehr angepflanzt. Da es Ende der 90er keine Malvasía-Reben ohne Virus mehr gab, musste sie von Winzern und Forschern der Balearen-Universität UIB mittels In-vitro-Züchtung wieder aufgepäppelt werden. Weine aus Malvasía-Trauben sind sehr aromatisch, haben einen hohen Alkoholgehalt und gute Säure.