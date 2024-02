Die spanische Lebensmittelsicherheitsbehörde AESAN hat am Freitag (23.2.) vor Schokokeksen der Supermarktketten Aldi und Lidl gewarnt. In den Produkten dreier verschiedener Marken könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallteile befänden.

Die Keksfabrik befindet sich in den Niederlanden. Der Alarm dort wurde über das europäische Lebensmittelsicherheitsnetz RASFF an die spanischen Kollegen weitergeleitet. Die Kekse wurden hauptsächlich in Andalusien, Katalonien, auf den Kanaren, Valencia, Madrid, Murcia, Galicien und im Baskenland verkauft. Dass eine Packung auch in anderen Regionen - zum Beispiel nach Mallorca - ins Regal kam, kann nicht ausgeschlossen werden.

Auch Lidl und Aldi haben bereits einen Rückruf gestartet. Bei beiden gibt es das Geld zurück. Lidl weist sogar darauf hin, dass für die Rückgabe nichtmal ein Kassenzettel nötig ist.

Folgende Schokokekse sind betroffen

Bei Aldi sind die Kekse "Cookies Aux Trois Chocolats" vom Hersteller Arizona mit dem Verfallsdatum 11. September 2024 betroffen. Zur Sicherheit können Sie auch noch den Zahlencode (2334710) prüfen.

Bei Lidl sind es die "Nougatelli"-Kekse von der Hausmarke McEnnedy. Hier ist auf das Verfallsdatum 10. Dezember 2024 und den Code 2059315 zu achten. Zudem hat Lidl auch die "Grandino triple chocolate" von Sondey im Vertrieb. Das betroffene Verfallsdatum ist der 12. Dezember 2024 mit Zahlencode 20706999. Von einem Konsum der bereits gekauften Kekse wird dringend abgeraten.