Neue "Sonnen" für Mallorca: Diese beiden Lokale wurden erstmals vom Repsol-Restaurantführer ausgezeichnet

Himmlische Genüsse versprechen nicht nur die Michelin-Sterne des gleichnamigen Restaurantführers, sondern auch die Sonnen, die der Repsol-Guide verleiht. Bei einer Gala am Montag (4.3.) im Kongresszentrum in Cartagena wurden die Sonnenträger bekannt gegeben, und Mallorca darf sich über zwei neue Preisträger freuen.

Sala de Personal

Eine Sonne ging an das Sala de Personal in Palma unter Leitung von Matías Iriarte. Es ist kein konventionelles Restaurant, sondern eher die kulinarische Ergänzung einer Bar, des Ginbo. Dort gibt es ausgefallene Cocktails und Drinks sowie ein dazu passendes, stets wechselndes sogenanntes Omakase-Menü, also ein Überraschungsmenü – klein, aber fein. Ab Samstag (9.3.) ist wieder geöffnet (saladepersonal.com).

Brut

Ebenfalls „besonnt“ wurde das Brut des Argentiniers Edu Martínez in Llubí, laut Repsol „ein einzigartiges Erlebnis auf Mallorca“: „Edu Martínez erforscht lokale Zutaten, die er fermentiert, räuchert, reifen lässt, oder kreiert seine eigenen Getränke.“ Geboten ist ein mehrgängiges Degustationsmenü mit ausgefallenen Speisen (geöffnet wieder am 8. März, brutrestaurante.com).

Die anderen Restaurants mit Repsol-Sonnen

Darüber hinaus gibt es auf Mallorca ein einziges Restaurant mit drei Sonnen: das Maca de Castro in Port d'Alcúdia. Zwei Sonnen strahlen über dem Andreu Genestra (Llucmajor, Hotel Zöetry), Bens d'Avall (zwischen Sóller und Deià), Dins (Palma, Hotel El Llorenç Parc de Mar), El Olivo (Deià, Hotel Belmond La Residencia), La Fortaleza (Cala Blava, Hotel Cap Rocat) und Voro (Capdepera, Cap Vermell Grand Hotel). Und neben den beiden neu “besonnten” Lokalen konnten folgende Restaurants auf Mallorca ihre Sonne bekräftigen: Aromata (Palma), Bodega Barahona - Casa Manolo (Ses Salines), Ca na Toneta (Caimarí), Can Simoneta (Canyamel, Hotel Can Simoneta), Can Toni Moreno (Port des Canonge), Casa Maruka (Palma), DaiCa (Llubí), Es Fum (Costa d’en Blanes, Hotel St. Regis Mardavall), Marc Fosh (Palma, Hotel Convent de la Missió) und Zaranda (Palma, Hotel Es Princep).