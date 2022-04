Geschworene sprechen Ex-Mallorca-Fincabesitzer Boris Becker in London schuldig Vor knapp fünf Jahren erklärte ein Gericht in London Boris Becker für zahlungsunfähig. Danach musste er all sein Vermögen offenlegen - doch das tat er einstige Tennis-Superstar nicht. Zu diesem Schluss kommt eine Gerichtsjury in der britischen Hauptstadt. Muss Becker in Haft?