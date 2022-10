Nach dem unter dem Fokus der Weltöffentlichkeit ausgetragenen Verleumdungsprozess erholt sich die US-Schauspielerin Amber Heard auf Mallorca. Gesichtet wurde sie jetzt in der Gemeinde Costitx, im Inselinnern von Mallorca, mit nur knapp 1.400 Einwohnern, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Demnach hat die Schauspielerin auf der Suche nach Zuflucht und Ruhe unter einer fremden Identität ein Haus in der Gemeinde angemietet, das der Familie von Maria Antònia Munar gehört, der ehemaligen Präsidentin des Inselrats, die 2013 wegen Korruption zu elf Jahren Haft verurteilt worden war.

Sechs Wochen lang standen sich Amber Heard und Johnny Depp in dem Verleumdungsprozess gegenüber. Die früheren Eheleute hatten sich häusliche Gewalt vorgeworfen. Anfang Juni stellte sich die Jury größtenteils auf die Seite von Depp - gab aber auch Heard in einigen Punkten Recht. Wegen Verleumdung muss sie Depp über 10 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp wiederum schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen.

Auf Mallorca konnte die Schauspielerin nach dem Medienrummel offenbar wieder in die Anonymität abtauchen. In Costitx lebt sie zusammen mit ihrer im April 2021 geborenen Tochter Oonagh Paige sowie Bianca Butti, mit der sie seit 2020 eine Beziehung führt. Laut dem "Diario de Mallorca" versteckt sich die Schauspielerin nicht, sondern geht täglich durchs Dorf, nimmt die Tochter bei schönem Wetter mit zum Schaukeln oder erledigt mit ihr im Tragetuch Einkäufe.

Im Kern der von Depp eingereichten Zivilklage ging es um einen 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar, in dem sich Heard als Opfer häuslicher Gewalt beschrieben hatte. Zuletzt kündigte sie an, gegen das Jury-Urteil in Berufung gehen zu wollen.

Ihren ersten Ausflug auf die Insel hatte sie im Januar vergangenen Jahres unternommen, als sie auch zwei Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Dazu schrieb sie allerdings "Hola Madrid"!, so als wäre sie in der spanischen Hauptstadt, und nicht auf Mallorca unterwegs gewesen. /ff