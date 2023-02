Wir schreiben das Jahr 1983. Die Angst vor Aids wird in Deutschland immer größer, Nena bringt ihre 99 Luftballons raus und der HSV gewinnt den Europapokal der Landesmeister. Am 28. April öffnet auf Mallorca erstmals die spätere Kult-Disco Riu Palace. „Platzhirsch an der Playa de Palma war zu diesem Zeitpunkt das Karussell“, erinnert sich Radja Dalimonthée, der bis 2005 Direktor des Riu Palace war. „Wir entwarfen einen aggressiven Fünf-Jahres-Plan, um die Kunden von der Konkurrenz abzuwerben.“ Zentraler Baustein davon war der am Donnerstag (16.2.) im Alter von 85 Jahren verstorbene Schlagersänger Tony Marshall.

