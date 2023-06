Restaurants mit Promifaktor auf Mallorca: In diesen Lokalen gehen die Schönen und Reichen ein und aus

Prominente sind, man mag es kaum glauben, auch nur Menschen. Daher haben sie sich selten auf ein bestimmtes Restaurant auf Mallorca festgelegt, sondern wechseln munter durch. Dennoch gibt es einige Lokale, die die Schönen und Reichen anziehen. In diesen Restaurants herrscht ein erhöhter Promifaktor. Eine Übersicht ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit oder Gewähr.

Cappuccino, Puerto Portals

Die Reichen gesellen sich zu den Reichen. Boote gucken und einen Kaffee am Meer trinken. Das Cappuccino in Puerto Portals bietet sich dafür an. Zu den regelmäßigen Gästen hier zählen zum Beispiel Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit Frau Ana Ivanovic. Auch Fußball-Kommentator und Big Brother-Teilnehmer Jörg Dahlmann genießt hier gerne die Sonne.

Ritzi, Puerto Portals

Noch eine Stufe eleganter ist das Ritzi. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic fädelt hier die Transfers des Rekordmeisters ein. Auch Hollywood-Schauspielerin Zoe Saldaña schaute dieses Jahr vorbei.

Henry likes Pizza, Santanyí

2020 hat Til Schweiger die dritte Filiale seiner Pizzakette in Santanyí eröffnet. Da der Hollywood-Schauspieler ein Zweithaus auf der Insel hat, schaut er dort regelmäßig vorbei. Meist wird das Henry likes Pizza auch für Charity-Events benutzt, denen Schweiger beiwohnt. Gute Chancen dabei ebenfalls zu treffen: Schweigers Kumpel Jan Josef Liefers und dessen Frau Anna Loos. Da das Lokal vom Hamburger Paco Martínez betrieben wird, sind auch immer wieder ehemalige HSV-Spieler zu Gast.

Sandro, Palma

Das Sandro dürfte seit diesem Jahr einer der beliebtesten Italiener Mallorcas sein. Gleich zweimal tauchte Hollywood-Legende Morgan Freeman binnen vier Tagen im Januar auf und schwor, die beste Bolognese seines Lebens gegessen zu haben. Davon musste sich April dann auch der spanische König Felipe VI. ein Bild machen. Das hat natürlich die Runde gemacht.

Béns d'Avall, Sóller

Das Restaurant mit Michellinstern auf einer Klippe zwischen Sóller und Deià ist etwas für Feinschmecker. 2018 kehrte hier die ehemalige First Lady Michelle Obama ein und speiste schwarzes Schwein und Tumbet. Im Jahr zuvor hatte sie sich noch für das Ca na Toneta in Caimari entschieden.

Sa Punta, Son Servera

Mallorcas Tennisheld Rafael Nadal betreibt in seiner Akademie sein eigenes Restaurant. Geht der Sandplatzkönig mal auswärts essen, schwört er auf das Sa Punta, das allerdings auch seiner Familie gehört. Beliebt auf der Terrasse direkt am Meer ist der gegrillte Fisch, angeblich die Leibspeise Nadals.

Campino, Camp de Mar

Giovanni ­Persico vom Campino im Golfclub Camp de Mar gilt als der Promiwirt schlechthin. Seit acht Jahren leitet sein Neffe Luigi Capalbo das Lokal, in dem Promis wie Boris Becker und Claudia Schiffer gastieren.

Donna Vegana, Santa Ponça

Anna Lewandowska, die Frau des Fußballers Robert Lewandowski, verriet kürzlich in den sozialen Netzwerken, dass das vegane Restaurant Donna Vegana ihr Lieblingslokal auf der Insel ist. Das hat der polnische Angreifer bei einem Pärchenabend auch direkt Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic gezeigt.

El Camino, Palma

Highlight in dem Lokal im Zentrum Palmas ist die 16 Meter lange Theke aus Eichenholz mit Marmorplatte, an die die Gäste platziert werden. Darunter befand sich im Januar Hollywood-Star Nicole Kidman. Die Karte weist einen Mix aus spanischen Klassikern wie kreativen Speisen auf.

Kokomo, Cala Major

Das Restaurant liegt direkt am Strand und bietet Ausblick auf die Badegäste und das Meer. Das Lokal ist im Surferlook gestaltet, bekannteste Speisen sind die Nudelgerichte, die in der Pfanne serviert werden. Auch Hamburger und Pizza stehen auf der Karte. Der Eigentümer ist ein Bekannter von König Felipe VI.. Bastian Schweinsteiger gehört zu den Stammgästen. Welche Restaurants die Königsfamilie sonst noch mag, lesen Sie hier.

UM Beach House, Puerto Portals

Auffällig viele beliebte Restaurants der Promis liegen direkt am Meer. Fußballer Mats Hummels wählte diese Woche das UM Beach House in Puerto Portals für eine ausufernde Party mit seinen Freunden aus. 1.900 Euro betrug die Rechnung, der Löwenanteil ging für Alkohol drauf.

Mar de Nudos, Palma

Als die Nachricht die Runde machte, dass Cristiano Ronaldo im Mar de Nudos isst, versammelte sich wenig später eine Menschenmasse vor dem Lokal an der alten Hafenmole. Die Küche hat sich auf japanische und mediterrane Speisen spezialisiert.

Sa Cova, Santanyí

Wesentlich leichter greifbar ist Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Der 67-Jährige betreibt ein Musiklokal in Santanyí, in dem er selber oft auftritt. Ziemlich sicher sind auch seine bekannten Kinder hin und wieder zu Besuch da.