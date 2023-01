Entweder das Catering beim Dreh der Serie "Lioness" auf Mallorca ist ziemlich schlecht oder die Schauspieler suchen nach Abwechslung. Wer auf der Insel wie oder sogar neben einem Hollywoodstar essen möchte, bekommt derzeit die Gelegenheit dazu. Nach Morgan Freeman und Zoe Saldaña ging nun auch Nicole Kidman auf Mallorca aus. Ein MZ-Leser erspähte die Oscar-Preisträgerin in einem Restaurant in Palma de Mallorca.

Mit Mütze und Mantel unweit des Borne

"Ich glaube, es hat sie niemand erkannt. Sie hatte eine Mütze und Mantel auch beim Essen an", schreibt der MZ-Leser, der am Dienstag (24.1.) neben Kidman im "El Camino" saß. "Das Foto ist zufällig entstanden. Wir gehen gerne gut essen und machen dabei Bilder der Speisen und des Ambientes. Erst später habe ich bemerkt, wer da sitzt." Wie auf dem Foto zu erkennen ist, war die 55-Jährige in Begleitung da.

Beim "El Camino" handelt es sich um ein Tapas-Restaurant unweit der bekannten Bar Bosch am Passeig del Born. Das Lokal gehört zwei Briten, die in der Heimat die Restaurantkette Barrafino betreiben, die sich auf spanische Speisen spezialisiert hat.

Diese Gerichte hat das "El Camino" zu bieten

"Das Gastrokonzept orientiert sich an den Londoner Lokalen, aber auch hier ein wenig anders. Die Philosophie der beiden ist klar: so frisch wie möglich, so lokal wie möglich und so viel Bio wie möglich", schrieb MZ-Gastroredakteurin Martina Zender bei einem Besuch 2018. "Die Karte weist einen Mix aus spanischen Klassikern wie kreativen Speisen auf, darunter beispielsweise Kroketten (mal mit Schinken, mal mit Tintenfisch), einen Tintenfischarm vom Grill mit Kartoffelpüree und roter Mojo-Sauce oder eine zart geschmorte Lammkeule. Beliebt bei den Gästen ist auch die in Tempura-Teig ausgebackene Zucchiniblüte, gefüllt mit Ziegenkäse und beträufelt mit Honig, die knusprige Wachtel oder die Reisgerichte." Besonders ist die 16 Meter lange Theke aus Eichenholz mit Marmorplatte, an die alle Gäste nebeneinander gesetzt werden und den Köchen bei der Arbeit zusehen.

Saldaña war am Sonntag im Nobel-Restaurant Ritzi. Freeman war innerhalb von vier Tagen zweimal im italienischen Restaurant Sandro in Palma essen. Kidman hat in ihrer Freizeit einen Spaziergang durch Palma und durch Valldemossa unternommen.