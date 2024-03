Bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" gab es am Wochenende etwas zu feiern: Anlässlich des 14. Geburtstags ihres Sohns Leon hat die Auswanderer-Familie eine Feier organisiert. "Es war gestern sehr sehr schön. Wir haben hier in Cala Millor im Bull's Eye gefeiert", erzählte die Auswanderin der MZ am Montag (25.3.). Dort gebe es Kicker, Darts, Billardtische. Eigentlich habe die Bar nur abends geöffnet. Doch für die TV-Auswanderer haben die Betreiber eine Ausnahme gemacht. "Sie haben wegen der Kinder extra für uns schon mittags aufgemacht", so Jennifer Thiesen. Sohn Leon hatte fünf spanische Freunde zu seiner Feier eingeladen, erzählt sie.

Im Anschluss an die Feier im Bull's Eye, sei die Truppe zu den Thiesens nach Hause in Artà weitergezogen. "Sie waren alle noch im Whirlpool und echt happy. Es war ein richtig schöner Geburtstag. Mein Kind ist glücklich", sagte sie zufrieden.

Mama und Sohn zufrieden

Mit 14 Jahren ist Leon nun offiziell Jugendlicher und in der Pubertät. "Jetzt kommt langsam die spannende Phase", weiß auch seine Mutter. Er habe in der neuen Schule gut Anschluss gefunden und sich auch was die Noten betrifft verbessert. "Das nächste Zeugnis sieht ganz okay aus", freut sich Thiesen weiter.

Nach den Feierlichkeiten gibt es für die Boutique-Betreiberin angesichts des offiziellen Openings ihrer Boutique im Carrer Binicanella in Cala Millor am Karsamstag (30.3.) noch alle Hände voll zu tun. "Wir sind im Vollstress. Es kommt täglich Ware herein", sagte sie der MZ.

Auf dem Programm der Opening-Party stehen ab 11 Uhr wieder eine Modenschau und Live-Musik von Dave Rope. Zu sehen sein werden dabei auch wieder Schuhe aus dem Geschäft von Ehemann Achim Thiesen - der Laden "Leguano - der Barfußschuh" befindet sich praktischerweise direkt nebenan. Erneut dabei ist zudem Auswanderin Steffi Mersch, sie stellt wieder ihre selbstgenähten Handtaschen vor. Erstmals gibt es bei der Eröffnungsfeier von Jenny Delüx und Leguano darüber hinaus Comedy mit "Tante Gertrud".

Das ist die Geschichte von Jenny "Delüx"

Sohn Leon war damals, 2010, als Jenny Matthias mit nur 23 Jahren mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner nach Mallorca kam, gerade einmal acht Monate alt. Für seine Mutter lief es beruflich von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. In all den Jahren immer an ihrer Seite in der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" zu sehen, war auch Sohn Leon. Ihn konnten die Zuschauer daher gewissermaßen aufwachsen sehen.

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Thiesen dann Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland, die Hochzeit war in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar, das mittlerweile auch in Artà eine Boutique und in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel" betreibt, lebt gemeinsam mit Leon in Artà.