Beim Wirtschaftsforum auf Mallorca: Jürgen Klopp zeigt sich nach Abschied beim FC Liverpool erstmals in der Öffentlichkeit

Gerade mal vier Tage ist es her, dass Jürgen Klopp nach neun Jahren sein letztes Spiel auf der Trainerbank des FC Liverpool absolvierte. Am Donnerstag (23.5.) hat sich der deutsche Erfolgscoach erstmals nach dem emotionalen Abschied wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Wirtschaftsforum Neu Denken auf Mallorca tauchte der 56-Jährige als Überraschungsgast auf. "Ich freue mich sehr, ab und an auf Mallorca zu sein", so Klopp zur MZ. Er brauche so einen Inselaufenthalt, um ein bisschen runterzukommen.