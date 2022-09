Seit sich Jörg Laube erinnern kann, betätigte sich sein Vater in seiner Freizeit als Imker. Und auch er selbst blickt mittlerweile auf jahrzehntelange Erfahrung mit Bienenvölkern zurück – allerdings in Deutschland. Als der heute 61-Jährige 2018 mit seiner Frau auf eine Finca bei Llucmajor zog, wollte er sein Hobby weiterführen, verlor aber anfangs mehrere Völker. „Die Gegebenheiten hier sind in vieler Hinsicht anders als in Deutschland, da muss man umdenken“, so Laube. Um derlei Erfahrungen auszutauschen und andere Bienenliebhaber vor den eigenen Fehlern zu bewahren, hat er einen deutschsprachigen Imkerstammtisch auf Mallorca ins Leben gerufen. Und auch, um Fincabesitzer ohne Erfahrungen zu motivieren, sich Bienenvölker anzuschaffen.

