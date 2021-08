Noch gibt es Karten für die Benefizgala der deutschen Hilfsorganisation Hope Mallorca. Lange aber nicht mehr. „Wir sind fast ausverkauft“, sagt Jasmin Nordiek, eine der beiden Hope-Gründerinnen.

Für die Feier am Freitag (13.8.) im Restaurant „Henry likes Pizza“ in Santanyí sind wegen Corona nur 200 zahlende Gäste zugelassen. Karten gibt es für 250 Euro per WhatsApp-Nachricht an die Nummer +34 602- 63 90 38.

Die Einnahmen werden für den Kauf von Schulmaterial für Kinder von bedürftigen Familien verwendet. Für die kulinarische Versorgung gibt es einen Food-Markt. Zur Unterhaltung singen Manolo & The Gipsies sowie Dennis Mansfeld. Zahlreiche prominente Gäste werden erwartet, unter anderem Schauspieler Til Schweiger./rp