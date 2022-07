Ob Nena, Village People oder The Dire Straits Experience: Schon seit zehn Jahren steigen beim Port Adriano Mallorca Festival Weltklasse-Künstler auf die Bühne und begeistern das Inselpublikum. Auch bei der Jubiläums-Ausgabe des Festivals, das sich stets über mehrere Termine in den Sommermonaten erstreckt, ist beim Blick ins Programm einiges geboten: Den Anfang machen am Mittwoch (20.7., 22 Uhr) Nile Rodgers und die von ihm mitgegründete Gruppe Chic.