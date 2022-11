Wie eigentlich jedes Jahr - mit Ausnahme des pandemiebedingten Ausfalls 2020 - feiert der Bierkönig an der Playa de Palma eine Silvesterparty. Gastgeber und Hauptact ist, wie schon vergangenes Jahr, Partyschlager-Veteran Peter Wackel.

Auch die DJs des Partytempels an der Schinkenstraße werden wieder am Start sein, sodass man auch zum Jahreswechsel zu Hits des Sommers wie "Layla" oder "Dicht im Flieger" mitsingen kann. Los geht es am 31.12. um 11 Uhr, bis drei Uhr morgens im neuen Jahr kann durchgefeiert werden.

Glühwein und Wundertüte

Neben dem üblichen Sortiment an Kaltgetränken wird es Glühwein geben. Damit keiner in der potenziell kalten Nacht zittern muss, werden Heizpilze aufgestellt. Der Eintritt ist frei, obendrauf gibt es für jeden Gast eine kleine Wundertüte.

Der Bierkönig bleibt im Gegensatz zu vielen anderen Lokalen der Playa de Palma den ganzen Winter über offen. Aktuell werden auch die Spiele der Fußball-WM gezeigt. /pss