Auch wenn ordnungsgemäße Kleidung nicht gerade oberste Priorität bei vielen der Partyurlauber an der Playa de Palma auf Mallorca gehört: Wer mit Badehose oder blinkender Mütze ins Restaurant in der Tourismushochburg möchte, muss sich darauf einstellen, gar nicht erst bis zum Tisch vorgelassen zu werden. Die Restaurants der Qualitätsinitiative Palma Beach sind überein gekommen, die Kleiderordnung, die bereits im Jahr 2022 galt, auch in diesem Jahr zu verlängern.

Wie Juan Miguel Ferrer von Palma Beach mitteilte, werden elf Restaurants auch im Jahr 2023 darauf achten, wie ihre Gäste das Lokal betreten. "Im vergangenen Jahr war es ein großer Erfolg", sagte Ferrer. Auch verkleidet gibt es nichts zu essen Folgende Bekleidungen sind also in diesem Jahr tabu: Wer mit Badehose bekleidet in einem der Restaurants auftaucht, wird keinen Tisch zugewiesen bekommen. Ebenfalls verpönt sind ärmellose Shirts, Verkleidungen oder auch Accessoires, die bei den Straßenhändlern gekauft wurden. Des Weiteren müssen diejenigen draußen bleiben, die eine Goldkette tragen, Mützen mit Blinklichtern oder sonstiger Beleuchtung, Fußballtrikots oder auch Shirts mit Aufdrucken und Logos, die den Tourismus der Exzesse fördern. /jk