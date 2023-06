Der neue Beachclub "Tabgha" hat auf Mallorca eröffnet. Die Einnahmen des Lokals, das direkt am Strand des Luxushafens Puerto Portals gelegen ist, sollen komplett für den Bau eines Wohnheims für bedürftige Familien gespendet werden.

Hinter dem Projekt steckt neben dem Bistum von Mallorca auch die Caritas. Mit der "solidarischen Wirtschaft" wolle man nach dem Vorbild der Bibel das Wohl teilen, heißt es in einer am Dienstag (6.6.) veröffentlichten Pressemitteilung.

Die Kirche möchte damit ihren Teil dazu beitragen, die Wohnungsnot auf Mallorca zu bekämpfen. Das neue Wohnheim soll in einem benachbarten Gebäude der Parròquia Sant Llorenç in Palmanova gebaut werden. Vorgesehen ist, dass dort zwölf bis 24 Personen beherbergt werden können. Die Caritas prüft vorher die Einzelfälle und entscheidet, welche Familien zugelassen werden.

Caritas sondiert die interessierten Familien

"Es handelt sich um eine vorübergehende Lösung. Die Caritas hilft bei der weiteren Wohnungssuche, damit es im Wohnheim eine Fluktuation gibt, die anderen Familien eine Unterkunft ermöglicht", so die Pressemitteilung.

Der Name des Beachclubs geht auf die israelische Stadt Tabgha zurück, in der Jesus gemäß der Bibel das Brot vermehrt haben soll. Der Chiringuito befindet sich an der Playa s’Oratori, die direkt an den Hafen Puerto Portals angrenzt.

Das Angebot im neuen Beachclub

Bis Ende September ist täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Die Tische lassen sich über die Website reservieren. Bis 12 Uhr wird ein Frühstück serviert. Kleinere Gebäckstücke kosten 3,50 Euro, ein "komplettes Croissant" mit Salat, Tomate, Schinken und Käse kostet 9,50 Euro. Die Speisekarte umfasst ansonsten neben Snacks (u.a. Nachos für 12,50 Euro) auch Salate und die belegten Brote "Pa amb oli" (Preise pro Person, ab zwei Personen für 15,50 Euro).

Ein Glas Wein kostet 5,50 Euro, ein kleines Bier 3,50 Euro. Das komplette Angebot ist auf der Website einsichtlich.