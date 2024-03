Party-Urlaub auf Mallorca: Der Ballermann ist so beliebt wie nie

Heinz ist ein ungewöhnlicher Bierkönig- Besucher. Der 46-Jährige steht den dritten Tag in Folge beim Closing in dem legendären Partytempel in der sagenumwobenen Schinkenstraße und feiert wie auf Ibiza. Oder anders gesagt: Was kostet die Welt?

Allein beim Opening an selber Stelle investierten er und eine Handvoll Kumpels 24.000 Euro in 160 Flaschen Moët Ice, plus einige Tausend Euro für weitere Getränke. Und jetzt zum Saisonabschluss geht der „Moët Club Aachen“ mit ähnlicher Brachialität vor. Heinz lehnt auf der Empore im sogenannten neuen Bereich in der kleinen VIP-Area, zwei Meter vom Sänger Peter Wackel entfernt, der den Ballermann-Hit des Jahres 2023 performt. „Inselfieber“. Davon ist auch Heinz gepackt. Fasziniert schaut er in die Menge. „Ich liebe das. Diese Energie. Dieses gemeinsame, positive Feiern. Spitze.“ Im wahren Leben ist der Rheinländer Blumengroßhändler. Hier ist er Ballermann und in maximaler Geberlaune.

Die Highlights der Saison

Die Openings und Closings der großen Clubs Megapark und Bierkönig sind dank enormer Ballermann-Star-Dichte seit knapp zehn Jahren die Highlights der Saison. Doch das vergangene Jahr war anders als alles bisher Erlebte. Das Publikum war jünger denn je und so ausgabefreudig wie nie. Tief beeindruckt zeigten sich besonders die Megapark- Macher von einem Rekordumsatz im siebenstelligen Bereich am letzten Partywochenende im Oktober.

Das freien Eintritt gewohnte Publikum wurde erstmalig konfrontiert mit Einlasspreisen von bis zu 50 Euro – und zahlte, ohne zu murren. Noch Jahre zuvor wäre der Megapark für so einen Schritt mit einem fulminanten Shitstorm überzogen worden, aber die Empörungswelle blieb aus. Doch gerade der Megapark ist – im Gegensatz zu den sehr sparsam agierenden Bierkönig- Machern – bereit zu investieren. Die Soundanlage ist für 1,1 Millionen Euro aufgerüstet worden. Eine halbe Million Euro floss in die Lichtanlage und die Sicherheit. Außerdem sind in diesem Jahr bis zu 1.200 Auftritte von Künstlern geplant. So viele wie nie. Verteilt auf 214 Tage, an denen der Partykomplex heuer geöffnet hat. Die Fangemeinde spekuliert schon jetzt, wer dieses Jahr neu dabei ist. Vanessa Mai oder Shirin David, Heino oder Sido?

Zum Start greift der Megapark auf die alten Helden des Ballermann zurück, wie Mickie Krause oder Atzen. Sie sollen bereits am Eröffnungstag, dem 28. März, auftreten. Das ist dann Gründonnerstag.

Neue Wege im Bierkönig

Auch der Bierkönig müht sich – ganz gegen seine Tradition – neue Wege zu gehen. So wurden endlich die Toiletten renoviert, ein langersehnter Schritt. Und seit diesem Jahr gibt es in der Schinkenstraße sogar in den Wintermonaten Auftritte von Sängern und Sängerinnen wie Tim Toupet, Peter Wackel, Carolina oder Nancy Franck.

Und auch wenn es die Balearen-Regierung nicht gerne hört: Die beiden Partytempel sind längst die wahren Wirtschaftsmotoren der Playa de Palma. Wenn es bei ihnen läuft, läuft es auch drumherum in den Restaurants oder kleineren Clubs. Wenn sie die Zeitpunkte ihrer Openings verkünden, passen Fluggesellschaften und Hotels ihre Preise an – nach oben, versteht sich.

Denn letztendlich sind sie die Faktoren, die die Playa de Palma zu etwas Einmaligem machen. Ohne Bierkönig und Megapark wäre dieser Strand wohl einer von vielen. Oder wo auf der Welt gibt es auf knapp einem Quadratkilometer die Auswahl aus bis zu 20 Künstlern, wie sie täglich in der Saison an der Playa auftreten?

Die Openings 2024

Die einzigartige Ausstrahlung dieses Fleckchens Erde ist besonders zum Saisonbeginn zu beobachten, in diesem Jahr in der Woche vom 17. bis 21. April, wenn der Bierkönig ganze fünf Tage lang – trotz ganzjähriger Öffnung – sein Opening feiert. Anschließend zieht der Megapark vom 25. bis 28. April nach.

Ganz verrückt wird es dann im September, ebenfalls mit einer Ballermann-Spezialität: den Kölschen Wochen. Gefühlt fällt das gesamte Rheinland ein, begleitet von typischen Karnevalbands wie „De Höhner“ oder „De Räuber“.

All diese Termine sind natürlich beim „Moët Team Aachen“ rot im Kalender angestrichen. Derzeit verhandeln die Männer mit dem Bierkönig. Ihr Plan: Jeder Gast am Opening-Freitag soll ein Freibier bekommen. Heinz: „Wir wollen uns bei jedem einzelnen bedanken für diese unglaubliche Stimmung“. Ihr Budget für diese Sause: 15.000 Euro. Bei dem zu erwartenden Andrang wird das kaum reichen.