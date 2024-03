Mit der Ruhe an der Playa ist es jetzt auch schon wieder vorbei. Tschüss, Winterschlaf: An diesem Donnerstag (28.3.) wird die Vorsaison am sogenannten Ballermann eingeläutet. Der frühe Starttermin liegt dieses Jahr an den frühen Osterferien, ist aber traditionell mit der Eröffnung des Megaparks verbunden.

Partyschlager-Fans in Mannschaftsstärke Noch vor ein paar Jahren lockte dieses Soft Opening höchstens ein paar schaulustige Passanten älteren Semesters an, doch seit Corona gilt auch dieses Event als Highlight und zieht Partyschlager-Fans in Mannschaftsstärke an. Konsequenz daraus: Auch der Schinkenstraßen-Biergarten Bamboleo, das Oberbayern und die älteste Disco der Playa, die Rutschbahn (seit 1974) öffnen ihre Pforten. Der Megapark hat sich für das Soft-Opening richtig aufgebrezelt Sogar die Künstlerdichte hat schon fast Hochsaison-Niveau. Der Megapark schickt gleich am erste Wochenende seine größten Zugpferde auf die Bühne: Mickie Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück, Die Atzen. Der Bierkönig kontert mit Peter Wackel, Carolina oder Tim Toupet, und das Oberbayern eröffnet mit Markus Becker den Oster-Ringelreihen. Teure Flüge, günstige Hotels Dieses rauschhafte Frühlingserwachen macht sich auch bei den Flugpreisen bemerkbar. Einen Spontan-Flug aus Deutschland gibt es nicht mehr unter 300 Euro (One Way). Das bekommen derweil die Hotels zu spüren, die um die wenigen Spontan-Reisenden mit Niedrigpreisen kämpfen. Es gibt noch massenhaft Zimmer unter 80 Euro (für zwei Personen). Sorge macht indes das Wetter. Wind und Wolken werden die Dominanten am Osterhimmel werden, aber die meisten Partygänger sind ja nicht wegen der Hautfarben-Optimierung auf die Insel gekommen.