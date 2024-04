In Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca ist am Samstagabend (30.3.) mit dem M One der einzige Nachtclub des Hafendörfchens in die neue Saison gestartet. Vorausgegangen war eine Zwangsschließung: Die Behörden hatten den Club nach zahlreichen Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung Ende vergangenen Jahres dichtgemacht. Zudem soll der Bass des M One die Nachbargebäude zum Vibrieren gebracht haben (MZ berichtete).

Doch Dominik Moosbacher, Chef des M One, nahm eigenen Aussagen zufolge 50.000 Euro in die Hand und besserte nach. Er ließ alte Lärmschutzverkleidungen entfernen und durch eine moderne Schallisolierung ersetzen. Moosbacher durfte so mit dem Segen der Behörden wiedereröffnen. Damit geht der Club, der vorher Monkey's Mind und davor Barracuda hieß, in seine dritte Saison. Die Preise sind vergleichsweise moderat Auch an der Optik schraubte Moosbacher. Herausgekommen ist einer der modernsten Clubs der Insel, in edlem Ambiente. Die Preise sind dennoch für Mallorca und ganz besonders für Port d'Andratx moderat. Einen Longdrink (Gin Tonic, Cuba Libre) gibt es bereits für 9,50 Euro. Der Champagner ist um einiges günstiger als beispielsweise im Megapark oder im Nikki Beach Club. Residenten zahlen 5 Euro, Urlauber 10 Euro Eintritt. 2023 legte hier Robin Schulz auf Bei Sonderveranstaltungen können die Preise variieren. Und von denen dürfte es einige geben. Im vergangenen Jahr traten dort der DJ-Weltstar Robin Schulz oder der US-Rapper Tyga auf. Im Winter soll aus dem Club eine Weinbar werden. Der erste M One Club steht in Gelsenkirchen. In diesem Jahr sollen laut Moosbacher noch zwei weitere Ableger hinzukommen. Einer auf Mykonos und einer in New York.