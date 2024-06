Cocktails statt Wodka Lemon, Fingerfood statt Currywurst, coole DJ-Musik statt Mickie Krause: Die Schweizer Hotelkette Universal hat am Donnerstag (6.6.) auf Mallorca mit geladenen Gästen offiziell die Wiedereröffnung der einstigen Diskothek Joy Palace gefeiert. Der wiederauferstandene Club befindet sich direkt neben dem Megapark im Herzen des Ballermanns und ist Teil des ebenfalls von den Schweizern renovierten Hotels Neptuno.

Für die Familie Erhart, der die eigentlich auf gediegenen Strand- und Familienurlaub spezialisierte Hotelkette gehört, ist die Partyzone Neuland und die Übernahme von Hotel und Club ein unternehmerisches Wagnis. Man habe sich drei Jahre überlegt, ob man diesen Schritt wage, sagte Philippe C. Erhart, Sohn des Unternehmensgründers Alfred Erhart (1918-1998). Einerseits passt das hochpreisigere Angebot einer gesitteteren Party- und Essenskultur nicht wirklich zur unmittelbaren Nachbarschaft. Andererseits, und das habe schließlich den Ausschlag gegeben, reihe es sich ein in eine ganze Reihe anderer Lokale und Hotels, die seit Jahren die Playa de Palma aufwerten.

Einst auch bei den Mallorquinern beliebter Club

Die 2005 geschlossene Kellerdiskothek war lange vor dem Bau des Megaparks the place to be an der Playa de Palma. Nicht zuletzt für die Einheimischen, wie am Donnerstag Pedro Marín, Präsident des Hotelierverbandes an der Playa de Palma erzählte. Heute verirren sich die Mallorquiner kaum noch an diesen Abschnitt der Playa de Palma. Wenn doch, kommen sie, wie auch viele andere Gäste der Party vom Donnerstag, aus dem Staunen über das geballte Phänomen Ballermann nicht mehr heraus.

Kurzfristig dürfte sich weder der Gästemix noch das Tohuwabohu rund um den Megapark ändern, aber vielleicht doch nach und nach. Darauf hofft auch der Unternehmer Juan Miguel Ferrer. Der Chef der Aufwertungs-Initiative Palma Beach begleitete den Universal-CEO Yannik Erhart bei der Begrüßung und lud die Gäste dazu ein, die Party zurückzuerobern. Die vom Universal-CEO Yannik Erhart ausgegebene Zielvorgabe ist denn auch so griffig wie eindeutig: Wieder joy, also Freude, zu verbreiten an der Playa de Palma.

Bratwurst vom schwarzen mallorquinischen Schwein

Das neue Joy Palace dient auf einer von zwei Ebenen auch als Frühstücksrestaurant der Hotelgäste. Tagsüber und bis in die Nacht hinein bietet es Live-Musik verschiedener DJs, ein auf internationalem Street-Food basierendes gastronomisches Angebot - inklusive einer Gourmet-Bratwurst vom schwarzen mallorquinischen Schwein - und raffinierte Cocktails.