Der historische Sóller-Zug, die unter deutschprachigen Fans auch als "Roter Blitz" bekannt ist, nimmt wieder an Fahrt auf. Ab dem 1. März soll sie wieder Reisende von Sóller nach Palma und zurück bringen. Seit dem 9. Dezember stand die Bahn aufgrund von Renovationsarbeiten still. Die Zeit wurde sowohl für die Optimierung der Lokomotiven und Waggons genutzt als auch für eine Restaurierung der Eisenbrücke an der Ausfahrt Sóller.

Auf der etwa 28 Kilometer langen Strecke führt die historische Bahn ab dem 1. März dann wieder durch dreizehn Tunnel, über mehrere Brücken sowie durch die eindrucksvolle Berglandschaft der Tramuntana. Der Vorsitzende der Betreibergesellschaft der Sóller-Bahn, Óscar Mayol, hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung des "Roten Blitzes" hervor. Sie sei sehr wichtig, um "die lokale Wirtschaft und den Arbeitsmarkt anzukurbeln sowie die andere, versteckte Seite Mallorcas zu zeigen."