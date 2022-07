Wenn Spanier nach Deutschland reisen, zieht es sie zumeist nach Berlin, München oder in den Schwarzwald. Die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. möchte nun Urlaubern aus dem Süden Europas einige Regionen in Deutschland schmackhaft machen, auf die man vielleicht selbst als Deutscher bei der Urlaubsplanung kommen würde.

Sollte die Kampagne erfolgreich sein, könnten folgende Regionen in den kommenden Wochen verstärkten Besuch aus Spanien bekommen:

Weserbergland - Berge, Wälder und mittelalterliches Fachwerk

Das Weserbergland begeistert mit tollen Landschaften, schmalen Bergzügen und sehenswerten Städten, wie beispielsweise die Residenzstadt Bückeburg, die Rattenfängerstadt Hameln oder auch Hannoversch Münden.Die historische Fachwerkstadt liegt, von waldbedeckten Bergzügen umgeben, im Tal zwischen den Flüssen Werra, Fulda und Weser. Wer die Region nicht nur zu Fuß entdecken will, der nimmt das Fahrrad entlang des Weserradwegs oder macht eine Fahrt mit einem der vielen Ausflugsdampfer.

Ostwestfalen-Lippe - Wandern, Radfahren und entspannen

Abseits der bekannten Touristenpfade Nordrhein-Westfalens bietet die Region Ostwestfalen-Lippe einen interessanten Mix aus Entspannung in der Natur, interessanten Kulturschätzen und Wellnessangeboten. Wanderer kommen im Teutoburger Wald ganz auf ihre Kosten. Radfahrer besuchen auf dem Weserradweg das EU-Vogelschutzgebiet Weseraue, das Unesco-Welterbe-Kloster Corvey und die alte Handelsstadt Höxter. Oder auch den größten Kulturschatz Ostwestfalens: der Paderborner Dom. Highlights für alle Wellnessliebhaber: ein Besuch des Kurortes Bad Oeynhausen mit seiner Allee des Weltklimas und dem Aqua-Magica-Park.

Uckermark- Mindfulness, Naturschönheiten und Schlösser

Das nördliche Brandenburg von der Uckermark über das Ruppiner Land bis in die Ostprignitz ist der ideale Ort für Ruhe und Entspannung. Natur pur erlebt man im Biosphärenreservat Schorfheide mit mehr als 240 Seen, zahlreiche Mooren sowie Kiefern- und Rotbuchenwäldern. Oder im Naturpark Uckermärkische Seen und in diversen Wildparks. Lust auf Kultur? Dann besuche malerische Städte wie Angermünde mit tollem Fachwerk, Prenzlau mit seinen sieben Kirchen, Stadttoren oder beispielsweise historische Herrenhäuser wie Schloss Boitzenburg und Schloss Meseberg im Löwenberger Land.

Osnabrücker Land - Radfahren, Wellness und Staunen

Die weitläufigen Flussauen von Vechte, Ems und Hase wechseln sich mit Wäldern und Naturschutzgebieten ab. Traumhaft wird es für alle Radfahrer: Der Ems-Radweg führt durch charmanten Städte wie Lingen, Meppen, Quakenbrück bis hinauf zur Nordsee nach Emden. In Bad Essen oder Bad Bentheim kommen gerade die Wellnessfans ganz auf ihre Kosten: Denn hier dreht sich alles um die heilende Kraft von Sole und Schwefel. Und zum Abschluss ein Besuch der imposanten Burg Bentheim aus dem 12. Jahrhundert. Dynamischer wird es in der Friedensstadt Osnabrück dank der dort ansässigen Universitäten mit ihren rund 30.000 Studierenden.

Durch das Wendland und die Altmark entlang der innerdeutschen Grenze

Drei der interessantesten Ferienstraßen im Reiseland Deutschland führen durch die Regionen Wendland und Altmark: die Deutsche Fachwerkstraße, die Straße der Romanik und die Europäische Route der Backsteingotik. Deshalb gibt es auch so viel zu sehen: Von kleinen malerischen Dörfern über mittelalterliche Fachwerkorte bis hin zu den historischen Hansestädten wie Stendal oder die Kaiserstadt Tangermünde. Das Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ ist das größte im Binnenland gelegene Biosphärenreservat Deutschlands.