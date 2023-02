Der liebevoll "Rote Blitz" genannte Zug nach Sóller nimmt an diesem Dienstag (7.2.) nach der Winterpause seinen Betrieb wieder auf. Die historischen Bahn, die zwischen Palma und dem Orangental hin und her ruckelt, hatte am 10. Dezember geschlossen. Sie ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen auf der Insel.

Die Eisenbahngesellschaft Ferrocarril de Sóller hat die Pause laut einer Pressemitteilung für Instandhaltungsarbeiten an den Schienen und Begrenzungsmauer genutzt. Rundum erneuert wurde zudem die Brücke über den Sturzbach Can Barbarà. Der erste Zug in Richtung Palma startet morgens um 9 Uhr in Sóller, der letzte um 17 Uhr. Von Palma aus geht es um 10.30 los, die letzte Rückkehr ins Orangental ist dann um 18 Uhr. Die einfache Fahrt kostet 18 Euro, die Hin- und Rückfahrt 25 Euro. Wer von Palma oder Sóller nur bis Bunyola fährt, zahlt 9 Euro für die einfache Fahrt und 15 für die Hin- und Rückfahrt. Weitere Informationen finden sich unter www.trendesoller.com