Pollença, Port de Pollença, Cala Sant Vicenç und Formentor bilden eine der schönsten Gegenden unserer Insel – ein Urlaubsziel, das zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten zu bieten hat. Die vielseitige Landschaft des Gemeindegebiets Pollença umfasst Küste und Berge – je nach Vorliebe haben die Besucher zudem auch die Auswahl eines breiten Kultur- und Dienstleistungsangebots.

Nicht nur Sonne und Strand locken viele Residenten und Urlauber an, die die lang gezogene Bucht mit vorzüglichen Bademöglichkeiten, Strände mit guter Infrastruktur sowie auch kleine, ruhige Buchten mit kristallklarem Wasser wie zum Beispiel Cala Bóquer, Cala Figuera oder Cala Murta zu schätzen wissen.

Auch das Hinterland der Gemeinde Pollença bietet wunderschöne Anhöhen und Hügel wie den Kalvarienberg, den Puig de Santuïri, den Puig de María oder Almadrava sowie auch höhere Berge wie den Tomir, den Puig Gros de Ternelles oder den Puig del Ca, zwischen denen sich paradiesische Landschaften eröffnen wie die Bucht Cala Sant Vicenç oder Cap Formentor.

Lebensräume unterschiedlichster Ausprägung

Die Gemeinde Pollença mit ihrer Küstenlandschaft bietet Lebensräume unterschiedlichster Ausprägung: Sand- und Steinböden, Steilküste, kleine küstennahe Inseln, Feuchtgebiete (l’Albufereta, la Gola), landwirtschaftliche Flächen (Getreideanbau, Obstplantagen …), Wiesen, flaches Strauchland, Wälder (Pinien und Steineichen) oder höhere Gebirgslagen.

Diese Vielfalt bietet unterschiedlichsten Pflanzen und einer großen Artenvielfalt an Vögeln einen Lebensraum. Hinzu kommt, dass Pollença von seiner geografischen Lage her zu einem der wichtigsten Rastgebiete für Zugvögel gehört, sodass diese Gegend eines der beliebtesten Ziele für Vogelkundler auf den Balearen ist. Es gibt zehn verschiedene Wanderrouten, auf denen man die Biodiversität Pollenças erforschen kann, zudem kann man die Gegend auch auf ausgewiesenen Fahrradrouten erkunden.

Tradition, Geschichte und Architektur

Neben der eindrucksvollen Landschaft bietet auch die Altstadt Pollenças viele Besonderheiten, die es zu erkunden gilt: Tradition, Geschichte und Architektur gehören für viele Besucher zu den Hauptgründen für eine Reise nach Pollença. Besondere Sehenswürdigkeiten wie der Kalvarienberg oder die Römische Brücke, das Museum der Stadt Pollença, das Festival Pollença, zahlreiche Kunstausstellungen und vieles mehr ziehen das kulturinteressierte Publikum an.

Der Hafen Port de Pollença bewahrt seinen ganz besonderen Charakter in einer wirklich privilegierten Lage. Die breite Uferpromenade, die ausgedehnten Strände und eine Vielzahl an Wassersportangeboten machen die Bucht zu einem attraktiven Urlaubsort.

Viele Buchten mit kristallklarem Wasser

Cala Sant Vicenç besteht aus vielen einzelnen Buchten (Cala Barques, Cala Clara, Cala Molins und Cala Carbó) mit kristallklarem Wasser, die am Fuße des Bergs Cavall Bernat liegen. Dort kann man die prähistorischen Höhlen von Alzinaret besichtigen.

Einer der Höhepunkte ist sicherlich das Cap Formentor, das schon vielen Künstlern als Inspiration gedient hat, mit dem Aussichtspunkt Mirador del Colomer, dem Strand von Formentor und selbstverständlich dem Leuchtturm, der sich ganz am Ende der Halbinsel befindet. Als Ausläufer der Gebirgskette Serra de Tramuntana haben sich am Cap Formentor viele Buchten und Landschaftsformationen gebildet, die von ganz besonderer Schönheit sind. Landschaft, Geschichte, Kunst und Kultur, Gastronomie, Tradition und guter Service – all das erwartet Sie in Pollença.

