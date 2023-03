Kreuzfahrtschiff Enchanted Princess legt erstmals im Hafen von Palma de Mallorca an

Das Kreuzfahrtschiff Enchanted Princess hat am Mittwochmorgen (22.3.) erstmals im Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Das 330 Meter lange Schiff wurde in der Nähe von Venedig gebaut und gehört der Reederei Princess Cruises. Es wurde im September 2020 fertiggestellt, die Jungfernfahrt fand allerdings erst im November 2021 statt.

Das 145.000 Tonnen schwere Gefährt bietet Platz für 3.660 Passagiere in 1.834 Kabinen. Neben einem breiten Angebot an Bars, Restaurants und Freizeitzonen besticht die Enchanted Princess vor allem durch ihr eindrucksvolles Atrium, dass den Namen The Piazza trägt und drei Stockwerke hoch ist.

Reise von Fort Lauderdale nach Barcelona

Die derzeitige Reise der Enchanted Princess begann am 9. März im US-amerikanischen Fort Lauderdale, bevor es über Funchal, Cádiz, Málaga und Catagena nach Mallorca ging. Von der Insel aus ging es Richtung Barcelona, wo die Reise endet. Das Schiff soll einige Zeit im Mittelmeer verbringen, allerdings sind zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Aufenthalte auf der Insel geplant.

Die Enchanted Princess hat sieben Schwesterschiffe, von denen sechs zu Princess Cruises gehören. Die Britannia, das siebte, wird von der Reederei P&O betrieben. Drei Schwesterschiffe haben in der Vergangenheit Halt vor der Insel gemacht: Royal Princess, Regal Princess und Sky Princess. /pss