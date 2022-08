Bilder des Massentourismus: Fünf Kreuzfahrtschiffe mit 16.500 Touristen an einem Tag in Palma de Mallorca Folgende Schiffe sind am Samstag (20.8.) gleichzeitig in Palmas Hafen: Aidacosma, Marella Discovery 2, Anthem of the Seas, Seabourn Sojourn und Norwegian Epic