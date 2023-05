Sicherlich wäre es schön gewesen, zum Geburtstag mal wieder die Familie zu besuchen. Aber das Zugfahren in England ist teuer. Mit 40 Pfund für den Hin- und Rückflug ist da eine Reise nach Mallorca viel günstiger, berichtet eine junge TikTok-Nutzerin aus London.

Und so steht sie an ihrem Ehrentag früh auf, fährt zum Flughafen nach Stansted und hat das Glück, einen Ryanair-Flug zu erwischen, der keine Verspätung hatte. Auf ihrem Kanal berichtet sie begeistert über die Ein-Tages-Reise, die sie für einen ausgedehnten Spaziergang durch die Frühlingssonne in der Altstadt von Palma nutzt. "Ich weiß, es ist albern für einen Tag nach Mallorca zu fliegen, aber für 40 Pfund verbringe ich gerne einen Tag in der Sonne."

Kühlschrankmagnet und Stadtstrand

Dabei stellt sie keine zu hohen Ansprüche an ihr Kurzurlaubsvergnügen: Sie kauft einen Kühlschrankmagneten, so wie sie es an allen Urlaubsorten macht. Sie freut sich über die schönen Blumen an der Rambla und besucht den Stadtstrand Can Pere Antoni. Hier ist sie weniger begeistert, dass die Möwen dicht über ihrem Kopf herumkreisen. Zum Abschluss gibt es noch ein Schinkensandwich, ein Eis und ein Glas Cava. Letzteres muss sie nicht mal bezahlen, da sie gegenüber einer Gruppe US-amerikanischer Urlauber am Nachbartisch fallen lässt, dass ihr Geburtstag ist, woraufhin sie eingeladen wird.

Die überraschende Erkenntnis für die Britin, die auf ihrem Kanal normalerweise über Cocktails spricht: Sie habe sich auf der Insel total sicher gefühlt. Dabei hatte sie vor der Reise befürchtet, dass ihr etwas Schlimmes zustoßen könnte, da sie alleine unterwegs war.

Als sie am Ende des Tages mit dem Bus zurück zum Flughafen fährt, zieht sie ein positives Fazit: "Es war ein toller Tag. Ich würde es wieder machen." Ob ihre Familie so begeistert war, dass es sie eher auf die Insel als nach Hause zog, ist nicht überliefert.