Irgendwann hat Bryan O'Keeffe es nicht mehr ausgehalten. Der Mann aus dem südirischen Cork hatte mehrere Diäten hinter sich, er hatte sich sogar einen Ballon in den Magen einsetzen lassen. Es half alles nichts. Er wurde immer dicker. Um endlich abzunehmen, musste eine radikalere Lösung her. Und die fand der 34-Jährige auf Mallorca. Über die Verwandlung des jungen Mannes berichtete kürzlich der "Daily Star".

Im November 2021 reiste O'Keeffe auf die Insel. Er kannte Mallorca schon, weil er bereits von Ende 2020 an für einige Monate hier gearbeitet hatte. Nach eigenen Angaben erzählte er niemandem von dem Plan, brach den Kontakt zu seiner Familie und seinen Freunden fast komplett ab. Nur einem einzigen Kumpel vertraute er sich an.

153 Kilo bei der Ankunft

Auf der Insel zog er aufs Land. In welche Gemeinde es ging, geht aus dem Bericht nicht hervor. 153 Kilo wog er zum damaligen Zeitpunkt. Ab da setzte er alles dran, sein Gewicht zu reduzieren. Er setzte sich ein Limit, was die täglichen Kalorien anging, und trainierte so viel er konnte.

Am Anfang ging er täglich 90 Minuten, später kamen Gewichtheben im Fitnessstudio, Schwimmen und Laufen hinzu. Fünf Stunden täglich will O'Keefe nach eigenen Angaben trainiert haben. "Ich habe keinen einzigen Tag freigenommen", erklärt er auf seinem Instagram-Profil. Er habe sich mehrfach verletzt, habe aber weitergemacht. "Alles, was ging, um immer ein Prozent besser zu werden."

Ab dem vierten Monat an den Drill gewöhnt

In den ersten drei Monaten habe er kaum etwas anderes gemacht als zu trainieren, zu schlafen und zu essen. In seinen Ruhepausen sei er nur aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Ab dem vierten Monat habe sich sein Körper an den Drill gewöhnt.

Die Belohnung kam dann sieben Monate später. O 'Keefe wog zu dem Zeitpunkt nur noch 90 Kilo. Er reiste in seine Heimat, und präsentierte sich seinen Freunden und seiner Familie, die kaum glauben konnten, wen sie da vor sich hatten. Die Szenen von den überraschten Gesichtern teilte er später auf seinem Instagram-Kanal. /pss