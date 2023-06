Billige Flüge nach Mallorca - die derzeit günstigsten Angebote im Juni und Juli

Was war der günstigste Preis, den Sie für einen Mallorca-Flug bezahlt haben? Wann war das? Spottpreise wie 3,99 Euro wie noch vor wenigen Jahren sucht man inzwischen vergebens. 2022 konnten Urlauber im Mai und Juni für teils unter 40 Euro nach Palma und wieder zurückfliegen. 2023 haben die Preise etwas angezogen. Selbst im Juni und Juli ist man aber ab 50 Euro für Hin- und Rückflug mit dabei – sofern man flexibel ist. Die Plattform Urlaubsguru hat herausgefunden, dass es noch vereinzelt Schnäppchen gibt, insbesondere bei Ryanair.

Die von uns recherchierten Preisbeispiele (Stand: Mittwoch, 7.6.) sind jeweils ohne Gepäck. Luftfahrtexperte Cord Schellenberg prognostiziert durch den Wettbewerbsdruck der Low-Cost-Airlines auch in Zukunft erschwingliche Preise auf innereuropäischen Flügen.

Juni-Flüge nach Palma

Wer zeitlich und örtlich flexibel ist, kann etwa am 20. Juni um 17.40 Uhr von Karlsruhe/Baden-Baden für 27,99 Euro mit Ryanair nach Palma fliegen. Auch einen Tag später zahlen Urlauber für den Flug auf die Insel vom besagten Flughafen aus um 22.45 Uhr nur 27,99 Euro. Am 22. Juni werden sie für den Flug um 21.30 Uhr nach Palma sogar nur mit 25,49 Euro zur Kasse gebeten. Den 16.30-Uhr-Flug am 26. Juni gibt es derzeit für schlappe 27,99 Euro.

Schnäppchen ergattern können auch alle, die am 17. Juni um 19.05 Uhr in Memmingen in den Ryanair-Flieger nach Palma steigen (32,03 Euro). Am 27. Juni zahlen Passagiere von dort aus sowohl um 9.40 Uhr als auch um 13.20 Uhr nur knapp über 26 Euro.

Auch von der Frankenmetropole Nürnberg aus gibt es bei der irischen Billig-Airline am 18. Juni (22.15 Uhr) noch Tickets für 31,57 Euro, am 19. Juni zahlen Kunden um 18.20 Uhr nur ein paar Cent mehr (31,78 Euro). Die billigsten Angebote (29,99 Euro) von dort gibt es derzeit am 25. und 26. Juni (22.15 Uhr bzw. 18.20 Uhr).

Juni-Flüge nach Deutschland

Für unter 30 Euro von Palma zurück nach Deutschland fliegen, können Urlauber etwa am 21. Juni um 7.55 Uhr mit der Ryanair-Verbindung nach Köln (27,99 Euro). Der Flug einen Tag später um 6.25 Uhr kostet sogar nur 25,49 Euro, der am 24. Juni um 6.20 Uhr 27,59 Euro. Auch mehrere Flüge zwischen dem 26. und 29. Juni liegen bei knapp unter 30 Euro (z. B. 27. Juni, 8.45 Uhr, 26,19 Euro).

Für schlappe 26,19 Euro kommen Besucher am 22. Juni um 7.30 Uhr oder sogar zur humaneren Uhrzeit 12.40 Uhr mit Ryanair nach Düsseldorf /Weeze. Frühaufsteher können am 24. Juni um 6.20 Uhr für 27,99 Euro zurückfliegen oder am 29. Juni um 7.30 Uhr für 28,75 Euro.

Auch für den Rückflug nach Münster/Osnabrück (z. B. 21. Juni, 6.40 Uhr, 28,67 Euro) oder Dortmund (z. B. 28. Juni, 18.10 Uhr, 28,98 Euro) gibt es noch günstige Angebote.

Wer in der Mitte oder auch im Süden Deutschlands wohnt, kann am 22. Juni um 17 oder 20 Uhr günstig (29,79 bzw. 25,49 Euro) nach Frankfurt-Hahn fliegen. Frühaufsteher können am 28. Juni die Verbindung um 6.40 Uhr für 24,99 Euro nutzen, alternativ die einen Tag später um 20 Uhr für 28,99 Euro.

Juli-Flüge nach Palma

Trotz Hochsaison gibt es im Juli noch Ryanair-Flüge für eine einfache Strecke um die 30 Euro. Der Flug am 2. Juli um 22.15 Uhr von Nürnberg aus kostet 29,04 Euro. Auch vom 3. bis zum 5. Juli oder am 8. Juli zahlt man dort nur um die 35 Euro (etwa am 4. Juli, 15.40 Uhr, 33,59 Euro).

Am 4. Juli geht es von Karlsruhe/Baden-Baden um 6.40 Uhr oder 17.40 Uhr, am 5. Juli, 12. Juli und 19. Juli um jeweils 22.45 Uhr für gut 28 Euro auf die Insel.

Ein Schnäppchen (29,99 Euro) für den 4. Juli um 16.10 Uhr ab Stuttgart gibt es ausnahmsweise auch bei Eurowings. Am 11. Juli zahlen Passagiere zur selben Zeit 39,99 Euro.

Ab Saarbrücken zahlen Eurowings-Reisende an diesem Tag nur 29,99 Euro, am 18. Juli um 17.35 Uhr 39,99 Euro.

Juli-Flüge nach Deutschland

Zurück nach Deutschland kommen Hochsaison-Urlauber günstig (für circa 26 Euro) zum Beispiel am 1. Juli um 6.40 Uhr oder 4. Juli um 7 Uhr mit Ryanair nach Münster/Osnabrück. Der Flug am 12. Juli um 6.40 Uhr kostet sogar nur 24,87 Euro.

Der 6.10-Uhr-Flug am 18. Juli nach Berlin ist für nur 22,40 Euro zu haben. Am 19. Juli kommt man ab einem Preis von 31,54 Euro (18.20 Uhr) in die Hauptstadt.

Noch etwas preiswerter sind einige Angebote der Airline Vueling: Wenige Plätze gibt es noch für den Flug am 6. Juli um 10 Uhr nach München für 20,99 Euro. Auch am 12. Juli zur selben Zeit können Passagiere für aktuell 24,99 Euro mitfliegen. Am 13. Juli, ebenfalls um 10 Uhr, zahlen sie sogar nur 20,99 Euro.

Von PMI zurück nach Köln können Schnäppchen-Jäger mit Ryanair auch am 1. Juli (6.20 Uhr, 28,98 Euro), 4. Juli (6.30 Uhr, 28,92 Euro) oder 6. Juli (6.25 Uhr, 28,95 Euro) kommen.

Auch für Flüge nach Bremen gibt es am 4. Juli (6.45 Uhr, 26,19 Euro), 6. Juli (6.40 Uhr, 28,91 Euro), 10. Juli (6.45 Uhr, 26,76 Euro), 11. Juli (6.45 Uhr, 28,78 Euro) oder 13. Juli (6.40 Uhr, 28,96 Euro) durchaus einige gute Angebote.

Ende Juli kommt man dann vergleichsweise preiswert mit Ryanair zurück nach Nürnberg (26. Juli, 7.15 Uhr, 29,04 Euro; 27. Juli, 6.20 Uhr, 31,96 Euro).

Weitere günstige Verbindungen der irischen Airline gehen nach Memmingen (25. Juli, 6.15 Uhr, 27,59 Euro) oder Karlsruhe/Baden-Baden (27. Juli, 8.50 Uhr, 19 Uhr, 20.25 Uhr, jeweils circa 28 Euro).