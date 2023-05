Für Mallorca-Urlauber mit Flugangst sind sie der Horror: Turbulenzen in der Luft. Wenn das Flugzeug hin- und hergeschüttelt wird, können aber auch hartgesottene Vielflieger ein mulmiges Gefühl bekommen. Wie diese zustande kommen, weiß Atmosphärenphysiker Dr. Andreas Dörnbrack vom DLR Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen aus seiner tagtäglichen Arbeit gut.

Die starken vertikalen Luftbewegungen, bei denen wir umgangssprachlich von einer Turbulenz sprechen, kann man sich laut Dörnbrack am einfachsten am Wasser vergegenwärtigen: "Wenn auf Mallorca wenig Wind herrscht, wird man ein relativ glattes Meer vorfinden. Bei aufkommendem Wind bilden sich Wellen, die dann am Ufer brechen und zu ungeordneten, eben turbulenten Strömungen führen. Bildlich kann man sich dasselbe in der Atmosphäre vorstellen."

Turbulenzen treten vor allem dann auf, wenn der Wind mit der Höhe stark zu- oder abnimmt, so Dörnbrack. Auch über den Gebirgen sind die sogenannten Bergwellen der Luft keine Seltenheit. Die Windbewegungen sind in diesen beiden Fällen gut erforscht und einigermaßen vorhersehbar.

Gewitter sind eine Herausforderung

Etwas anders verhält es sich mit Windbewegungen, die während eines Gewitters auftreten. Hier gebe es laut dem Physiker extrem hohe Vertikalbewegungen, deren Verlauf schwer vorhersehbar sei. "Die Flugzeuge halten im Falle von Blitz und Donner einen gewissen Abstand zu den betroffenen Gewitterregionen. Es gibt auch ein Warnsystem, mit dem nachfolgende Flugzeuge frühzeitig auf die Witterungsbedingungen aufmerksam gemacht werden." Die derzeitigen Berechnungsmodelle lassen eine Vorhersage solcher Windbewegungen bei Gewittern bisher noch nicht ausreichend zu.

Meist ist es eher das laue Lüftchen

Dennoch kann der Experte beruhigen: "Turbulenzen treten sporadisch auf. Flugzeuge sind dafür ausgelegt, eben solchen Böen zu widerstehen. Die Wahrscheinlichkeit auf ein starkes Turbulenzereigenis zu stoßen, ist bei Flügen sehr gering, etwa im Bereich von einem Prozent." Dies gelte sowohl für Flüge zwischen Deutschland und Mallorca, wie auch für andere Flugreisen auf dem Globus. Der heiße Kaffee dürfte auf dem Klapptisch also maximal ein wenig schunkeln.