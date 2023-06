Nur eine halbe Stunde von Palma entfernt befindet sich das wohl meistbesuchte Dorf Mallorcas. Das malerische Valldemossa ist berühmt für seine idyllischen Häuser und engen Gässchen, für die Tontöpfe mit Pflanzen an den Hauswänden und für Chopin. Der Komponist verbrachte in dem Dorf im Jahr 1838 einige Monate mit seiner Freundin, der Schriftstellerin George Sand. Er wollte sich im milden Klima von seiner Tuberkulose erholen, der nass-kalte mallorquinische Winter verschlechterte seinen Gesundheitszustand allerdings bloß. Sand verewigte den Aufenthalt in ihrem Reisebericht "Ein Winter auf Mallorca". Das Buch lässt sich fast überall im Dorf kaufen.

Anfahrt nach Valldemossa

Von Palma aus führt die Ma-1110 über kurvige Straßen nach Valldemossa. Auf dem Weg bitte gut auf die vielen Fahrradfahrer aufpassen! Direkt im Zentrum von Valldemossa gibt es zwei gebührenpflichtige Parkplätze, die aber in der Hochsaison auch mal vollgeparkt sein können.

Valldemossa lässt sich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Der Bus 203 fährt von der Plaça d'Espanya in Palma stündlich und braucht etwa eine halbe Stunde. In der Hochsaison werden die Frequenzen erhöht und bei Bedarf Zusatzbusse eingesetzt.

Sehenswürdigkeiten von Valldemossa

Kartause von Valldemossa: Mallorcas König Jaume II ließ den Palacio del Rey Sancho 1309 für seinen Sohn Sancho bauen. 1399 wurde aus dem Gebäude ein Kloster des Kartäuserordens, wobei der größte Teil der heutigen Kartause aus dem 18. Jahrhundert stammt. Säkularisiert wurde das Gebäude im Jahr 1835. Sehenswert ist die neoklassizistische Kirche , die von 1751 bis 1812 gebaut wurde, die alte Apotheke , herrschaftliche Zimmer sowie die Zelle, in der Chopin und Sand ihre Zeit auf Mallorca verbrachten. Dort steht auch noch das Klavier, auf dem Chopin gespielt haben soll. Die Zelle samt des Museums Frédéric Chopin ist allerdings nicht in den Eintritt der Kartause (12 Euro) eingeschlossen, sondern kostet 5 Euro extra. Dafür beinhaltet auch der normale Besuch ohne Chopin-Zelle ein 15-minütiges Klavierkonzert mit Musik des Komponisten.

Kultur in Valldemossa

Fundació Coll Bardolet: Das Museum im Carrer Blanquerna, 4 , zeigt Werke des Malers Coll Bardolet, der seine Heimat Valldemossa auf der Leinwand verewigt hat. Seine Bilder zeigen oft harmonische und romantisierte Landarbeit. Eintritt kostenlos

Das Museum im , zeigt Werke des Malers Coll Bardolet, der seine Heimat Valldemossa auf der Leinwand verewigt hat. Seine Bilder zeigen oft harmonische und romantisierte Landarbeit. Eintritt kostenlos Costa Nord: Das Kulturzentrum entstand auf Initiative des US-Schauspielers Michael Douglas, der an der Küste das ehemalige Erzherzog-Anwesen s'Estaca besitzt. Das Zentrum bietet einen beeindruckenden Film über die Tramuntana-Küste, der von Douglas selbst eingesprochen wurde. Außerdem ist in einer Multimedia-Präsentation die legendäre Dampfsegelyacht des Erzherzogs Ludwig Salvator zu erleben. Eintritt: 7,50 Euro

Coca de patata: Valldemossas Spezialität

Wer durch Vallemossa spaziert, kommt nur schwer an den süßen Gebäckstücken vorbei, die überall feilgeboten werden. Coca de patata ist die Spezialität des Tramuntana-Dorfes. Von Geschmack und Konsistenz ähnelt die "coca de patata" am ehesten Milchbrötchen, die mit Puderzucker bestreut wurden. Allerdings sind sie noch fluffiger. Ihre besondere Konsistenz erhält die Coca durch Kartoffelbrei, der mit dem Mehl zu einem Teig vermengt wird und der Spezialität ihren Namen gibt (patata ist spanisch für Kartoffel).

Insider-Tipp: Mallorcas beste Sommelière Juliana González lebt selbst in Valldemossa. Sie genießt besonders die Cocas in der Traditionsbäckerei Ca'n Molinas im Via Blanquerna, 15.

In Valldemossa essen gehen

Wer gehobene mediterrane Küche mag und nicht auf den Preis schauen muss, der kann das noble Restaurant Frédéric im Hotel Valldemossa besuchen. Etwas andere Mittelmeerkost bietet der Mannheimer Temel Baklan. Er betreibt im Herzen von Valldemossa das Troya mit türkischem Essen.

Originell ist auch das Restaurant Es Taller. In der umgebauten ehemaligen Autowerkstatt oder auf der kleinen, aber feinen Terrasse gibt es delikate Gerichte aus aller Welt im Tapas-Format.

Insider-Tipp: Der Leiter der Fundació Coll Bardolet Jaume-Bernat Adrover lebt und arbeitet in Valldemossa. Er empfiehlt das traditionsreiche Restaurant Can Marió im Carrer Uetam, 8. "Hier haben schon Maler und Schriftsteller zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegessen, es gibt sehr gutes Essen in einer authentischen Kulisse", sagt Adrover.

Wanderungen und Ausflüge rund um Valldemossa

Valldemossa liegt mitten in der Serra de Tramuntana und bietet sich daher perfekt für Ausflüge an. Wer wandern will, dem sei der Reiterweg des Erzherzogs Ludwig Salvator empfohlen (Camí del Arxiduc). Der acht Kilometer lange Weg ist zu jeder Jahreszeit begehbar und dauert etwa 3,5 Stunden, wobei im Hochsommer auf Mallorca generell vom Wandern abzuraten ist.

Ein Teil des Weges liegt inzwischen auf privatem Grund. Wer den Originalweg gehen will, muss sich daher spätestens zwei Werktage vorher per Mail (info@muntanyadelvoltor.com) oder WhatsApp (619-59 19 85) anmelden. Ansonsten gibt es andere Wege auf öffentlichen Flächen, um diesen abgesperrten Teil zu umgehen.

Achtung allerdings: Der Wanderweg ist nicht überall gut ausgeschildert. Achten Sie auf die Steintürme, die andere Wanderer zur besseren Orientierung hinterlassen.

Der österreichische Erzherzog hatte in der Gegend nicht nur einen Reitweg. Er kaufte auch das Anwesen Miramar, das bis heute besichtigt werden kann. Weitere Ausflugsziele rund um Valldemossa sind zum Beispiel der idyllische Hafen Port de Valldemossa oder das Künstlerdorf Deià. Auch sehr nah an Valldemossa ist der Aussichtspunkt Sa Foradada, von dem aus der Sonnenuntergang über dem Meer zu sehen ist.

Insider-Tipp: Juliana González aus Valldemossa geht gerne den Camí de s'Escolta entlang. "Es ist ein leichter Weg, auf dem man gut seinen Kopf freibekommt", sagt sie. Wanderer können gleich an mehreren Aussichtspunkten die Küste bestaunen. Die Gehzeit beträgt circa eine Stunde, ein paar wenige Parkmöglichkeiten gibt es vor dem Restaurant Can Costa.