Jedes Jahr stellt sich Eltern die gleiche Frage: Wie beschäftige ich mein Kind sinnvoll während der dreimonatigen Sommerferien, die die Eltern in ihrem Beruf ja nicht haben. Ein gemeinsamer Urlaub oder der Besuch bei den Großeltern deckt nur einen Teil der Zeit ab. Wie wäre es mit einem Sommercamp auf der Insel mit viel Abwechslung, Spaß, Sport, aber auch Sprach-, Segel-, Fußball- oder Golfunterricht? Das Ganze zusammen mit gleichaltrigen Kids?

Eine Idee sind die Calanova Summer Camps mit der renommierten Segelschule am Hafen von Calanova, die bereits seit 40 Jahren den Menschen das Segeln nahe bringt – was auch die Kinder der spanischen königlichen Familie schon genutzt haben. Insofern bilden Aktivitäten auf dem Wasser die Basis aller angebotenen Sommerprogramme.

Ein Kernpunkt der Programme ist auch der multikulturelle Aspekt, denn die 10- bis 15-Jährigen der Rundum-Programme beziehungsweise die acht- bis 15-Jährigen der Tagesaktivitäten kommen nicht nur von der Insel und gehören verschiedenen Nationalitäten an, sondern die Camps stehen auch Kindern aus anderen Ländern offen. Das soziale Miteinander und das Teamgefühl werden gestärkt und es entstehen grenzüberschreitende Freundschaften.

Was wird geboten?

Angeboten werden vom 23. Juni bis 3. August Rundum-Camps mit unterschiedlichen Schwerpunkten, bei denen die teilnehmenden Kinder im angeschlossenen Reina-Sofia-Wohnheim übernachten. Auch der Direktor des Camps und einige Mitglieder des Trainings- und Lehrteams schlafen dort. Die Kinder werden nicht nur rundum entertained, sondern auch ihre Sicherheit ist dadurch gewährleistet.

Es gibt darüber hinaus auch ein Tagesangebot, wobei die entsprechenden Kids von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr an allen Aktivitäten teilnehmen können. Hierbei startet das erlaubte Teilnehmeralter schon bei acht Jahren. Die Nächte und das Wochenende verbringen diese Kinder bei ihren Eltern.

Abwechslungsreiche Programme

Jeweils drei Stunden von Montag bis Freitag genießen die Kids am Wasser und können Wassersportarten wie Segeln, Windsurfen, Paddelsurfen oder Kajakfahren ausüben oder natürlich auch lernen. Das Ganze stets unter Aufsicht und bei ausgebildeten Trainern in den jeweiligen Sportarten. Auf sechs Schüler kommt in diesem Aktivitätsfeld ein Lehrer.

Drei weitere Stunden steht entweder Sprachunterricht auf dem Plan, wobei zertifizierte muttersprachliche Englisch- und Spanischlehrer sich individuell dem jeweiligen Leistungsniveau anpassen und dafür sorgen, dass am Ende jeder Campteilnehmer ein Diplom in der Kurssprache erhält.

Wer sein Kind lieber ohne Unterricht die Ferien genießen lassen will, kann sich auch exklusiv für einen Segelkurs entscheiden (mit Praxis und Theorie), oder die Kombi Wassersport mit Fußball (in Kooperation mit dem Campus Vicente del Bosque, trainiert/gespielt wird auf den Plätzen der Ágora-Schule) oder mit Golf (in Kooperation mit dem Golfclub Santa Ponsa 1) wählen.

Die Insel kennenlernen

Der Rest des Tages steht wieder den Freizeitaktivitäten offen mit Spiel, Sport, Spaß, aber auch Workshops. Für Aktivitäten wie Basketball oder Tennis stehen die Einrichtungen der Ágora-Schule bei Puerto Portals zur Verfügung, dies gilt auch für deren Schwimmbad. Die Rundum-Teilnehmer werden zudem am Wochenende die Insel bei schönen Ausflügen kennenlernen. Diverse Orte, Strände wie Es Trenc oder Einrichtungen auf Mallorca wie ein Wasserpark, das Palma Aquarium oder das Tennismuseum der Rafa Nadal Academy gehören ebenso zum Ausflugsprogramm wie Kinobesuche und Talentshows.

Eins ist bei alledem garantiert: Ihr Kind wird keinen langweiligen Sommer erleben, sondern viel Abwechslung genießen, Spaß haben, neue Freunde finden – und vielleicht auch eine neue Sportart lieben lernen.