Leserfragen: Darf ich eine Person mehr in die Ferienunterkunft mitbringen?

Ich habe auf Mallorca eine Apartmentunterkunft für meine Familie und mich gebucht. Es hat sich herausgestellt, dass eine Person mehr mitkommen möchte. Natürlich mit Zuzahlung. Vom Platz her wäre das für uns immer noch okay. Die Unterkunft sagt aber: Laut Gesetz darf keine weitere Person mehr in dem Apartment übernachten. Ich finde dazu nichts im Internet. Haben Sie schon mal von so einem Gesetz gehört? Wissen Sie zufällig, wie das Gesetz heißt? Ich hätte es mir gerne durchgelesen. (Malwina A., per Instagram)

Die Maximalbelegung einer Ferienimmobilie richtet sich nach der Zahl, die die Bewohnbarkeitsbescheinigung, die sogenannte cédula de habitabilidad, für die Wohnung vorsieht. Wenn in diesem Dokument beispielsweise von vier Personen die Rede ist, dürfen dort nicht mehr Menschen leben.

Buslinie vom Flughafen zur Playa

Hallo, mit welcher Buslinie komme ich morgens gegen 7 Uhr am besten vom Flughafen an die Playa de Palma – mit der A2 oder der Linie 23? (Jörg H., per Facebook)

Die Linie 23 fährt gar nicht über den Flughafen. Um diese zu nehmen, müssten Sie erst mit der Linie A1 in Richtung Palma fahren, am Kongresszentrum aussteigen, die Stadtautobahn an der Ampel überqueren und dann auf der anderen Seite die Linie 23 an die Playa de Palma nehmen. Die Linie A2 fährt in Abständen von rund 45 Minuten vom Flughafen in Richtung Playa de Palma. Um 7.15 Uhr startet laut Plan ein Bus in Richtung Playa de Palma.

Frequenz des Inselradios

Guten Tag, wir sind mal wieder in unserer Wohnung in Sa Coma. Es ist das erste Mal, dass wir in unserem Radio auf der 95,8 das Inselradio nicht hören können. Ich habe gelesen, dass die Frequenzen 96,9 und 106,1 jetzt aktuell sind. Aber auch da haben wir keinen Empfang des Senders Inselradio. Wissen Sie einen Rat? (Dorothea F., per E-Mail)

Das Inselradio Mallorca müsste bei Ihnen an der Ostküste im Prinzip auf der Frequenz 105,6 empfangbar sein. In Palma empfangen Sie das Inselradio auf der 106,1 und auf DAB+ auf 11C. In Inca ist die Frequenz 100,6 und im Norden der Insel die 96,9 aktuell.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es